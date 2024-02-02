Світові продажі смартфонів впали до найгіршого результату за 10 років

У 2023 році у світі було продано 1,14 млрд смартфонів, що на 4% менше за показник попереднього року і є найгіршим результатом із 2014 року, коли було продано 1,22 млрд смартфонів. Дані опублікувала профільна аналітична компанія Canalys, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними, падіння викликано скороченням попиту на розвинених ринках, насамперед у США та ЄС.

Продаж смартфонів скоротився в першій половині 2023 року, але завдяки виходу значної кількості моделей для масового ринку, продажі почали зростати з третього кварталу минулого року, особливо в Латинській Америці, Африці та на Близькому Сході.

Попри падіння продажів, виробники смартфонів значно збільшили прибуток у 2023 році. Це пов'язано з оптимізацією витрат на тлі ринку, що падає, та значним здешевленням чипів.

Міцне фінансове становище виробників дозволить їм збільшити інвестиції в штучний інтелект для смартфонів сегмента преміумкласу, хоча динаміку продажів у 2024 році, як і раніше, визначатимуть моделі середнього та низького цінового сегмента, прогнозують у Canalys.

Доповнення

Найбільшим постачальником смартфонів у 2023 році стала Apple (продано 229,2 млн смартфонів) з часткою ринку у 20%.

На друге місце опустився Samsung (225,4 млн), який був лідером глобальних продажів протягом 13 років.

Xiaomi зміцнила третю позицію, зайнявши 13% ринку із загальним обсягом постачань у 146,4 млн. OPPO та Transsion посіли четверте й п'яте місця з частками ринку 9% і 8% відповідно.

Apple обігнала Samsung як лідер продажів смартфонів