Мировые продажи смартфонов упали до самого плохого результата за 10 лет

В 2023 году в мире было продано 1,14 млрд смартфонов, что на 4% меньше показателя предыдущего года и является самым плохим результатом с 2014 года, когда было продано 1,22 млрд смартфонов. Данные опубликовала профильная аналитическая компания Canalys, передает УНН.

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Согласно данным, падение вызвано сокращением спроса на развитых рынках, в первую очередь в США и ЕС.

Продажа смартфонов сократилась в первой половине 2023 года, но благодаря выходу значительного количества моделей для массового рынка, продажи начали расти с третьего квартала прошлого года, особенно в Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке.

Несмотря на падение продаж, производители смартфонов значительно увеличили прибыль в 2023 году. Это связано с оптимизацией затрат на фоне падающего рынка и значительным удешевлением чипов.

Прочное финансовое положение производителей позволит им увеличить инвестиции в искусственный интеллект для смартфонов сегмента премиумкласса, хотя динамику продаж в 2024 году по-прежнему определят модели среднего и низкого ценового сегмента, прогнозируют в Canalys.

Крупнейшим поставщиком смартфонов в 2023 году стала Apple (продано 229,2 млн смартфонов) с долей рынка в 20%. На второе место опустился Samsung (225,4 млн), являвшийся лидером глобальных продаж в течение 13 лет.

Xiaomi укрепила третью позицию, заняв 13% рынка с общим объемом поставок в 146,4 млн. OPPO и Transsion заняли четвертое и пятое места с долями рынка 9% и 8% соответственно.

Apple обогнала Samsung как лидер продаж смартфонов