Apple обогнала Samsung как лидер продаж смартфонов
Киев • УНН
В 2023 году Apple обогнала Samsung как мирового лидера по продажам смартфонов, продав более 234 миллионов единиц против 226 миллионов у Samsung. Microsoft, однако, опередила Apple, став крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации.
Apple продала больше всего смартфонов среди всех компаний в 2023 году, обогнав Samsung, который был лидером продаж с 2010 года. Об этом сообщает Ройтерз со ссылкой на данные Международной корпорации данных IDC, передает УНН.
Детали
По предварительным данным Apple поставила в прошлом году более 234 миллионов единиц своей продукции, тогда как Samsung поставила более 226 миллионов.
Согласно расчетам IDC, в 2023 году глобальные поставки смартфонов сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,17 миллиарда единиц. В компании отметили, что это является самым низким показателем за последние десятилетия, впрочем в 2024 году это признаки восстановления.
Дополнительно
В то же время Apple потеряла свое лидерство, как наиболее успешная компания по рыночной капитализации. Ранее УНН писал, что Microsoft обогнала Apple и стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации. В частности, этому поспособствовала глубокая ориентация Microsoft на генеративный искусственный интеллект (ИИ), сектор, активно завоевывающий популярность среди инвесторов.