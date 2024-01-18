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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Apple обогнала Samsung как лидер продаж смартфонов

Apple обогнала Samsung как лидер продаж смартфонов

Киев • УНН

 • 33458 просмотра

В 2023 году Apple обогнала Samsung как мирового лидера по продажам смартфонов, продав более 234 миллионов единиц против 226 миллионов у Samsung. Microsoft, однако, опередила Apple, став крупнейшей компанией мира по рыночной капитализации.

Apple продала больше всего смартфонов среди всех компаний в 2023 году, обогнав Samsung, который был лидером продаж с 2010 года. Об этом сообщает Ройтерз со ссылкой на данные Международной корпорации данных IDC, передает УНН.

Детали

По предварительным данным Apple поставила в прошлом году более 234 миллионов единиц своей продукции, тогда как Samsung поставила более 226 миллионов.

Согласно расчетам IDC, в 2023 году глобальные поставки смартфонов сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,17 миллиарда единиц. В компании отметили, что это является самым низким показателем за последние десятилетия, впрочем в 2024 году это признаки восстановления.

Дополнительно

В то же время Apple  потеряла свое лидерство, как наиболее успешная компания по рыночной капитализации. Ранее УНН писал, что Microsoft обогнала Apple и стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации. В частности,  этому поспособствовала глубокая ориентация Microsoft на генеративный искусственный интеллект (ИИ), сектор, активно завоевывающий популярность среди инвесторов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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