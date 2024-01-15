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Microsoft обігнала Apple як найбільша у світі компанія за ринковою капіталізацією

Microsoft обігнала Apple як найбільша у світі компанія за ринковою капіталізацією

Київ • УНН

 • 74066 перегляди

Компанія Microsoft стала найбільшою у світі компанією за ринковою капіталізацією, обігнавши Apple, багато в чому завдяки своєму акценту на генеративному штучному інтелекті. Зростання Microsoft, ринкова капіталізація якої становить 2,887 трильйона доларів, контрастує з проблемами Apple на ключових ринках і падінням попиту на iPhone.

Microsoft обігнала Apple і стала найбільшою у світі компанією за ринковою капіталізацією, чому посприяла її глибока орієнтація на генеративний штучний інтелект (ШІ), сектор, який завойовує дедалі більшу популярність серед інвесторів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Технологічний гігант, який разом із Nvidia та Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, за останній рік пережив значне зростання на ринку. Примітно, що ринкова вартість Microsoft зросла більш ніж на 1 трильйон доларів, пише видання.

Аналітики проводять паралелі між цим зрушенням і початком 2000-х років, коли технологічні та інтернет-компанії почали замінювати споживчі та фінансові фірми в авангарді вищих ешелонів ринку.

Згідно з даними LSEG, ринкова капіталізація Microsoft становила 2,887 трлн дол., що є найвищим показником за всю історію, тоді як ринкова капіталізація Apple становила 2,875 трлн дол. на момент закриття торгів у п'ятницю після досягнення піку в 3,081 трлн дол. 14 грудня.

Microsoft впровадила технологію OpenAI у свій пакет програмного забезпечення для підвищення продуктивності, що допомогло відновленню її бізнесу в галузі хмарних обчислень у кварталі з липня по вересень. Впровадження ШІ також створило можливість кинути виклик домінуванню Google у веб-пошуку, пише видання.

Apple, з іншого боку, стикається з проблемами зниження попиту, зокрема на її флагманський продукт - iPhone.

Компанія зазнає особливих труднощів у Китаї, ключовому ринку, де відновлення економіки після пандемії COVID-19 йде мляво, а конкуренція з боку Huawei посилюється, що впливає на її частку на ринку.

Інші технологічні гравці, орієнтовані на штучний інтелект, як-от Nvidia, Meta Platforms і Alphabet, також спостерігали значний стрибок своєї ринкової капіталізації минулого року.

Reuters: у 2024 році темпи зростання Китаю сповільняться до 4,6%15.01.2024, 12:39 • 24622 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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