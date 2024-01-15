Microsoft обігнала Apple як найбільша у світі компанія за ринковою капіталізацією
Київ • УНН
Компанія Microsoft стала найбільшою у світі компанією за ринковою капіталізацією, обігнавши Apple, багато в чому завдяки своєму акценту на генеративному штучному інтелекті. Зростання Microsoft, ринкова капіталізація якої становить 2,887 трильйона доларів, контрастує з проблемами Apple на ключових ринках і падінням попиту на iPhone.
Microsoft обігнала Apple і стала найбільшою у світі компанією за ринковою капіталізацією, чому посприяла її глибока орієнтація на генеративний штучний інтелект (ШІ), сектор, який завойовує дедалі більшу популярність серед інвесторів, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Технологічний гігант, який разом із Nvidia та Amazon приділяв значну увагу штучному інтелекту, за останній рік пережив значне зростання на ринку. Примітно, що ринкова вартість Microsoft зросла більш ніж на 1 трильйон доларів, пише видання.
Аналітики проводять паралелі між цим зрушенням і початком 2000-х років, коли технологічні та інтернет-компанії почали замінювати споживчі та фінансові фірми в авангарді вищих ешелонів ринку.
Згідно з даними LSEG, ринкова капіталізація Microsoft становила 2,887 трлн дол., що є найвищим показником за всю історію, тоді як ринкова капіталізація Apple становила 2,875 трлн дол. на момент закриття торгів у п'ятницю після досягнення піку в 3,081 трлн дол. 14 грудня.
Microsoft впровадила технологію OpenAI у свій пакет програмного забезпечення для підвищення продуктивності, що допомогло відновленню її бізнесу в галузі хмарних обчислень у кварталі з липня по вересень. Впровадження ШІ також створило можливість кинути виклик домінуванню Google у веб-пошуку, пише видання.
Apple, з іншого боку, стикається з проблемами зниження попиту, зокрема на її флагманський продукт - iPhone.
Компанія зазнає особливих труднощів у Китаї, ключовому ринку, де відновлення економіки після пандемії COVID-19 йде мляво, а конкуренція з боку Huawei посилюється, що впливає на її частку на ринку.
Інші технологічні гравці, орієнтовані на штучний інтелект, як-от Nvidia, Meta Platforms і Alphabet, також спостерігали значний стрибок своєї ринкової капіталізації минулого року.
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