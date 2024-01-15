Microsoft обогнала Apple как крупнейшая в мире компания по рыночной капитализации

Microsoft обогнала Apple и стала крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации, чему способствовала ее глубокая ориентация на генеративный искусственный интеллект (ИИ), сектор, который завоевывает все большую популярность среди инвесторов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Технологический гигант, который вместе с Nvidia и Amazon уделял значительное внимание искусственному интеллекту, за последний год пережил значительный рост на рынке. Примечательно, что рыночная стоимость Microsoft выросла более чем на 1 триллион долларов, пишет издание.

Аналитики проводят параллели между этим сдвигом и началом 2000-х годов, когда технологические и интернет-компании начали заменять потребительские и финансовые фирмы в авангарде высших эшелонов рынка.

Согласно данным LSEG, рыночная капитализация Microsoft составляла 2,887 трлн долл., что является самым высоким показателем за всю историю, в то время как рыночная капитализация Apple составляла 2,875 трлн долл. на момент закрытия торгов в пятницу после достижения пика в 3,081 трлн долл. 14 декабря.

Microsoft внедрила технологию OpenAI в свой пакет программного обеспечения для повышения производительности, что помогло восстановлению ее бизнеса в области облачных вычислений в квартале с июля по сентябрь. Внедрение ИИ также создало возможность бросить вызов доминированию Google в веб-поиске.

Apple, с другой стороны, сталкивается с проблемами снижения спроса, в том числе на ее флагманский продукт - iPhone.

Компания испытывает особые трудности в Китае, ключевом рынке, где восстановление экономики после пандемии COVID-19 идет вяло, а конкуренция со стороны возрождающейся Huawei усиливается, что влияет на ее долю на рынке.

Другие технологические игроки, ориентированные на искусственный интеллект, такие как Nvidia, Meta Platforms и Alphabet, также стали свидетелями значительного скачка своей рыночной капитализации в прошлом году.

Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%