Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%

Рост экономики Китая, скорее всего, замедлится до 4,6% в 2024 году и продолжит снижаться до 4,5% в 2025 году, со ссылкой на опрос сообщает Reuters, отмечая, что такая ситуация подталкивает политиков к внедрению дополнительных мер стимулирования на фоне дефляционного давления и серьезного спада на рынке недвижимости, пишет УНН.

Детали

Согласно средним прогнозам 58 экономистов, опрошенных Reuters, валовой внутренний продукт (ВВП) страны, вероятно, вырос на 5,2% в 2023 году, что соответствует годовому целевому показателю роста от правительства, отчасти этому способствовал эффект низкой базы предыдущего года, который был отмечен локдаунами из-за COVID-19.

Но вторая по величине экономика мира, как указано, изо всех сил пытается добиться сильного и устойчивого восстановления после пандемии COVID, обремененная затянувшимся кризисом в сфере недвижимости, слабым доверием потребителей и бизнеса, растущими долгами местных органов власти и слабым глобальным ростом.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономика начала 2024 год на шаткой основе: сохраняющееся дефляционное давление и небольшое увеличение экспорта вряд ли будут способствовать быстрому восстановлению слабой внутренней активности", - пишет издание.

Декабрьское банковское кредитование, как указано, также было слабым.

"Экономические перспективы Китая на 2024 год будут определяться перспективами сектора недвижимости", - заявили аналитики Swiss Life Asset Management в аналитической записке.

"Цель правительства состоит в том, чтобы сократить избыточное предложение, накопившееся в секторе в последние годы, и привести предложение в соответствие с фактическим спросом. Поэтому мы ожидаем, что замедление продолжится в 2024 году и в дальнейшем", - указали эксперты.

Опрос показал, что ВВП страны в четвертом квартале 2023 года, вероятно, вырастет на 5,3% по сравнению с годом ранее, ускорившись по сравнению с темпами третьего квартала, составлявшими 4,9%.

Но в квартальном исчислении экономика, согласно прогнозам, вырастет на 1,0% в четвертом квартале по сравнению с ростом на 1,3% в июле-сентябре, показал опрос.

Пекин поставил цель роста экономики на уровне около 5% в 2023 году, и политические инсайдеры ожидают, что он сохранит такую цель и в этом году.

Народный банк Китая (НБК) пообещал усилить политическую поддержку экономики в этом году и способствовать восстановлению цен.

Но НБК сталкивается с дилеммой, поскольку больше кредитов поступает в производительные силы, чем в потребление, что может усилить дефляционное давление и снизить эффективность инструментов денежно-кредитной политики, пишет издание.

Правительство, которое в октябре обнародовало объем государственных облигаций на сумму 1 трлн юаней для финансирования инвестиционных проектов, скорее всего, продолжит увеличивать бюджетные расходы для стимулирования экономического роста, говорят аналитики.

Потребительская инфляция, скорее всего, вырастет до 1,0% в 2024 году с 0,2% в 2023 году и вырастет до 1,6% в 2025 году, показал опрос.

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