Reuters: у 2024 році темпи зростання Китаю сповільняться до 4,6%

Зростання економіки Китаю, найімовірніше, сповільниться до 4,6% 2024 року та продовжить знижуватися до 4,5% 2025 року, з посиланням на опитування повідомляє Reuters, зазначаючи, що така ситуація підштовхує політиків до впровадження додаткових заходів стимулювання на тлі дефляційного тиску та серйозного спаду на ринку нерухомості, пише УНН.

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Згідно із середніми прогнозами 58 економістів, опитаних Reuters, валовий внутрішній продукт (ВВП) країни, імовірно, зріс на 5,2% 2023 року, що відповідає річному цільовому показнику зростання від уряду, частково цьому сприяв ефект низької бази попереднього року, який був відзначений локдаунами через COVID-19.

Але друга за величиною економіка світу, як зазначено, щосили намагається домогтися сильного і стійкого відновлення після пандемії COVID, обтяжена тривалою кризою у сфері нерухомості, слабкою довірою споживачів і бізнесу, зростаючими боргами місцевих органів влади і слабким глобальним зростанням.

"Останні дані свідчать про те, що економіка почала 2024 рік на хиткій основі: дефляційний тиск, що зберігається, і невелике збільшення експорту навряд чи сприятимуть швидкому відновленню слабкої внутрішньої активності", - пише видання.

Грудневе банківське кредитування, як зазначено, також було слабким.

"Економічні перспективи Китаю на 2024 рік визначатимуться перспективами сектора нерухомості", - заявили аналітики Swiss Life Asset Management в аналітичній записці.

"Мета уряду полягає в тому, щоб скоротити надлишкову пропозицію, що накопичилася в секторі останніми роками, і привести пропозицію у відповідність до фактичного попиту. Тому ми очікуємо, що сповільнення продовжиться 2024 року і надалі", - вказали експерти.

Опитування засвідчило, що ВВП країни в четвертому кварталі 2023 року, імовірно, зросте на 5,3% порівняно з роком раніше, прискорившись порівняно з темпами третього кварталу, що становили 4,9%.

Але в квартальному обчисленні економіка, згідно з прогнозами, зросте на 1,0% у четвертому кварталі порівняно зі зростанням на 1,3% у липні-вересні, показало опитування.

Пекін поставив за мету зростання економіки на рівні близько 5% 2023 року, і політичні інсайдери очікують, що він збереже таку мету і цього року.

Народний банк Китаю (НБК) пообіцяв посилити політичну підтримку економіки цього року і сприяти відновленню цін.

Але НБК стикається з дилемою, оскільки більше кредитів надходить у продуктивні сили, ніж у споживання, що може посилити дефляційний тиск і знизити ефективність інструментів грошово-кредитної політики, пише видання.

Уряд, який у жовтні оприлюднив обсяг державних облігацій на суму 1 трлн юанів для фінансування інвестиційних проєктів, найімовірніше, продовжить збільшувати бюджетні витрати для стимулювання економічного зростання, кажуть аналітики.

Споживча інфляція, найімовірніше, зросте до 1,0% у 2024 році з 0,2% у 2023 році і зросте до 1,6% у 2025 році, показало опитування.

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