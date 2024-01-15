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Reuters: у 2024 році темпи зростання Китаю сповільняться до 4,6%

Reuters: у 2024 році темпи зростання Китаю сповільняться до 4,6%

Київ • УНН

 • 24622 перегляди

Згідно з прогнозами, темпи зростання економіки Китаю сповільняться до 4,6% у 2024 році та 4,5% у 2025 році на тлі спаду у сфері нерухомості та дефляційного тиску.

Зростання економіки Китаю, найімовірніше, сповільниться до 4,6% 2024 року та продовжить знижуватися до 4,5% 2025 року, з посиланням на опитування повідомляє Reuters, зазначаючи, що така ситуація підштовхує політиків до впровадження додаткових заходів стимулювання на тлі дефляційного тиску та серйозного спаду на ринку нерухомості, пише УНН.

Деталі

Згідно із середніми прогнозами 58 економістів, опитаних Reuters, валовий внутрішній продукт (ВВП) країни, імовірно, зріс на 5,2% 2023 року, що відповідає річному цільовому показнику зростання від уряду, частково цьому сприяв ефект низької бази попереднього року, який був відзначений локдаунами через COVID-19.

Але друга за величиною економіка світу, як зазначено, щосили намагається домогтися сильного і стійкого відновлення після пандемії COVID, обтяжена тривалою кризою у сфері нерухомості, слабкою довірою споживачів і бізнесу, зростаючими боргами місцевих органів влади і слабким глобальним зростанням.

"Останні дані свідчать про те, що економіка почала 2024 рік на хиткій основі: дефляційний тиск, що зберігається, і невелике збільшення експорту навряд чи сприятимуть швидкому відновленню слабкої внутрішньої активності", - пише видання.

Грудневе банківське кредитування, як зазначено, також було слабким.

"Економічні перспективи Китаю на 2024 рік визначатимуться перспективами сектора нерухомості", - заявили аналітики Swiss Life Asset Management в аналітичній записці.

"Мета уряду полягає в тому, щоб скоротити надлишкову пропозицію, що накопичилася в секторі останніми роками, і привести пропозицію у відповідність до фактичного попиту. Тому ми очікуємо, що сповільнення продовжиться 2024 року і надалі", - вказали експерти.

Опитування засвідчило, що ВВП країни в четвертому кварталі 2023 року, імовірно, зросте на 5,3% порівняно з роком раніше, прискорившись порівняно з темпами третього кварталу, що становили 4,9%.

Але в квартальному обчисленні економіка, згідно з прогнозами, зросте на 1,0% у четвертому кварталі порівняно зі зростанням на 1,3% у липні-вересні, показало опитування.

Пекін поставив за мету зростання економіки на рівні близько 5% 2023 року, і політичні інсайдери очікують, що він збереже таку мету і цього року.

Народний банк Китаю (НБК) пообіцяв посилити політичну підтримку економіки цього року і сприяти відновленню цін.

Але НБК стикається з дилемою, оскільки більше кредитів надходить у продуктивні сили, ніж у споживання, що може посилити дефляційний тиск і знизити ефективність інструментів грошово-кредитної політики, пише видання.

Уряд, який у жовтні оприлюднив обсяг державних облігацій на суму 1 трлн юанів для фінансування інвестиційних проєктів, найімовірніше, продовжить збільшувати бюджетні витрати для стимулювання економічного зростання, кажуть аналітики.

Споживча інфляція, найімовірніше, зросте до 1,0% у 2024 році з 0,2% у 2023 році і зросте до 1,6% у 2025 році, показало опитування.

Торгівля Китаю та росії досягла рекордного рівня у 2023 році на тлі спаду в торгівлі з США12.01.2024, 11:00 • 32773 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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