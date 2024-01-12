Торгівля Китаю та росії досягла рекордного рівня у 2023 році на тлі спаду в торгівлі з США
Київ • УНН
Китайсько-російська торгівля зросла на 26,3% до понад 240 мільярдів доларів у 2023 році, досягнувши рекордного рівня
Торгівля між Китаєм та росією у 2023 році зросла на 26,3% у річному обчисленні, показали офіційні дані Китаю у п'ятницю, пише УНН з посиланням на AFP.
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За даними китайської митниці, товарообіг між двома країнами сягнув понад 240 мільярдів доларів, що перевищує ціль у 200 мільярдів доларів, встановлену сусідами на двосторонніх зустрічах минулого року.
Ця цифра, як зазначається, є рекордною для двох країн, які зблизилися політично та економічно після вторгнення москви до України у 2022 році.
Пекін викликав критику з боку західних країн за свою позицію щодо війни в Україні. Китай наполягає на своїй нейтральній позиції, але відмовляється критикувати вторгнення москви.
За оприлюдненими даними, показники торгівлі зросли порівняно з минулим роком на 26,3%.
Торгівля між Сполученими Штатами та Китаєм минулого року, навпаки, впала на 11,6% - до 664 млрд дол., що стало першим падінням із 2019 року.
Зовнішня торгівля України торік пішла в мінус на 27,5 мільярда доларів12.01.24, 10:00 • 29642 перегляди