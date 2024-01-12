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Зовнішня торгівля України торік пішла в мінус на 27,5 мільярда доларів

Київ • УНН

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Дефіцит торгового балансу України у 2023 році зріс до 27,5 млрд дол., що у 2,4 раза більше порівняно з 2022 роком

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2023 році становив 27,5 млрд дол., що у 2,4 раза більше, ніж роком раніше. Про це свідчать оприлюднені у п'ятницю дані Держмитслужби, передає УНН.

Деталі

За 2023 рік товарообіг становив 99,4 млрд дол. Протягом 2023 року в Україну імпортували товарів на суму 63,5 млрд дол., а експортували - на суму 36 млрд дол., повідомили у митній службі.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - 10,4 млрд дол., Польща - 6,6 млрд дол. і Німеччина - 4,9 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 4,7 млрд дол., Румунії - на 3,7 млрд дол., Китаю - на 2,4 млрд дол.  

У загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів 65% становили такі категорії товарів: 

·       машини, устаткування та транспорт - 19,8 млрд дол.

·       продукція хімічної промисловості - 11 млрд дол.

·       паливно-енергетичні товари - 10,3 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

·       продовольчі товари - 21,8 млрд дол.

·       метали та вироби з них - 3,9 млрд дол.

·       машини, устаткування та транспорт - 2,9 млрд дол.

Доповнення

У 2022 році в Україну імпортували товарів на 55,5 млрд дол., експортували з України продукції на 44,2 млрд дол., дефіцит становив 11,3 млрд дол.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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