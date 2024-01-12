Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов
Киев • УНН
Дефицит торгового баланса Украины в 2023 году вырос до 27,5 млрд долл., что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом
Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2023 году составил 27,5 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 2023 год товарооборот составил 99,4 млрд долл. В течение 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму 63,5 млрд долл., а экспортировали - на сумму 36 млрд долл., сообщили в таможенной службе.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - 10,4 млрд долл., Польша - 6,6 млрд долл. и Германия - 4,9 млрд долл.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 4,7 млрд долл., Румынию - на 3,7 млрд долл., Китай - на 2,4 млрд долл
В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:
· машины, оборудование и транспорт - 19,8 млрд долл.
· продукция химической промышленности - 11 млрд долл.
· топливно-энергетические товары - 10,3 млрд долл.
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
· продовольственные товары - 21,8 млрд долл.
· металлы и изделия из них - 3,9 млрд долл.
· машины, оборудование и транспорт - 2,9 млрд долл.
Дополнение
В 2022 году в Украину импортировали товаров на 55,5 млрд долл., экспортировали из Украины продукции на 44,2 млрд долл, дефицит составил 11,3 млрд долл.
Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов
Дефицит торгового баланса Украины в 2023 году вырос до 27,5 млрд долл. , что в 2,4 раза больше по сравнению с 2022 годом
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