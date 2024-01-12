Торговля Китая и россии достигла рекордного уровня в 2023 году на фоне спада в торговле с США

Торговля между Китаем и россией в 2023 году выросла на 26,3% в годовом исчислении, показали официальные данные Китая в пятницу, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По данным китайской таможни, товарооборот между двумя странами достиг более 240 миллиардов долларов, что превышает цель в 200 миллиардов долларов, установленную соседями на двусторонних встречах в прошлом году.

Эта цифра, как отмечается, является рекордной для двух стран, которые сблизились политически и экономически после вторжения москвы в Украину в 2022 году.

Пекин вызвал критику со стороны западных стран за свою позицию относительно войны в Украине. Китай настаивает на своей нейтральной позиции, но отказывается критиковать вторжение москвы.

По обнародованным данным, показатели торговли выросли по сравнению с прошлым годом на 26,3%.

Торговля между Соединенными Штатами и Китаем в прошлом году, наоборот, упала на 11,6% - до 664 млрд долл., что стало первым падением с 2019 года.

Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов