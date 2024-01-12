Торговля Китая и россии достигла рекордного уровня в 2023 году на фоне спада в торговле с США

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
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Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
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