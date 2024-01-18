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Apple обігнала Samsung як лідер продажів смартфонів

Apple обігнала Samsung як лідер продажів смартфонів

Київ • УНН

 • 33458 перегляди

У 2023 році Apple обігнала Samsung як світового лідера з продажу смартфонів, продавши понад 234 мільйони одиниць проти 226 мільйонів у Samsung. Microsoft, однак, випередила Apple, ставши найбільшою компанією світу за ринковою капіталізацією.

Apple продала найбільше смартфонів серед усіх компаній у 2023 році, обігнавши Samsung, що був лідером продажів з 2010 року. Про це повідомляє Ройтерз з посиланням на дані Міжнародної корпорації даних IDC, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними Apple поставила минулого року понад 234 мільйони одиниць своєї продукції, тоді як Samsung поставила понад 226 мільйонів.

Відповідно до розрахунків IDC, у 2023 році глобальні поставки смартфонів скоротилися на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,17 мільярда одиниць. У компанії зазначили, що це є найнижчим показником за останні десятиліття, втім у 2024 році це ознаки відновлення.

Додатково

Водночас Apple  втратила своє лідерство, як найбільш успішна компанія за ринковою капіталізацією. Раніше УНН писав, що Microsoft обігнала Apple і стала найбільшою у світі компанією за ринковою капіталізацією. Зокрема,  цьому посприяла глибока орієнтація що Microsoft на генеративний штучний інтелект (ШІ), сектор, що активно завойовує популярність серед інвесторів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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