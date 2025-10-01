Ілон Маск вирішив створити свою альтернативу Вікіпедії: xAI вже здійснює розробку
Київ • УНН
Ілон Маск анонсував розробку Grokipedia компанією xAI, яка стане альтернативою Вікіпедії. Мільярдер критикує Вікіпедію за політичну упередженість, заявляючи, що новий проєкт допоможе xAI "розуміти Всесвіт".
Маск оголосив про цю розробку в серії постів в мережі Х, у яких він критично відгукується про Вікіпедію. Передає УНН із посиланням на сторінку мільярдера, засновника компаній SpaceX, Tesla та Neuralink.
Деталі
Ілон Маск оголосив у соціальній мережі X про свої плани щодо розробки Grokpedia, - альтернативи Вікіпедії. Втіленням займається компанія зі штучного інтелекту xAI.
Кінцевою метою має бути "розуміння Всесвіту".
Ми створюємо Grokipedia @xAI . Це буде величезним покращенням порівняно з Вікіпедією. Чесно кажучи, це необхідний крок до мети xAI – розуміння Всесвіту.
Раніше мільярдер звинувачував Вікіпедію в політичній упередженості, стверджуючи, що платформа відображає ліві погляди.
Маск майже називав веб-сайт пропагандою, хоча як відомо Вікіпедія - це платформа для спільної роботи користувачів.
Нагадаємо
З компаній Ілона Маска – Tesla, xAI та X – за останній рік пішли десятки топ-менеджерів. Причини – виснажлива робота, розбіжності з політичними поглядами та рішеннями бізнесмена, а також вигорання персоналу.
