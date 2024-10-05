Російський аналог "Вікіпедії", який анонсував путін, закрили через відсутність грошей
Київ • УНН
Проект "Великої російської енциклопедії", анонсований путіним як заміна "Вікіпедії", припинив роботу через відсутність коштів. Матеріали передадуть "Рувіці", а співробітники не отримували зарплату з грудня.
Анонсований російським диктатором володимиром путіним аналог "Вікіпедії" закрили - немає грошей. Створені в рамках онлайн-проекту "Великої російської енциклопедії" матеріали передадуть команді іншої інтернет-енциклопедії - "Рувіки", передає УНН із посиланням на росЗМІ та DW.
Деталі
Співробітники ВРЕ повідомляли, що зарплата їм не нараховувалась із грудня минулого року.
ВРЕ – наступниця Великої радянської енциклопедії. У 2019 році розпорядженням уряду рф на її базі було створено "загальнонаціональний інтерактивний науково-освітній портал". За даними росЗМІ, для нього було підготовлено 98 тисяч статей, але на сайті ВРЕ опублікували лише половину. Керівництво проекту стверджувало, що всі статті верифікують вчені.
Також у 2019 році володимир путін заявив, що "Вікіпедію" "краще замінити новою "Великою російською енциклопедією" в електронному вигляді", де буде міститися "достовірна інформація в хорошій, сучасній, до речі, формі".
У березні 2024 року в держдумі рф заявили, що "Вікіпедію" можуть заблокувати в росії згідно із законом про заборону популяризації VPN – сервісів обходу блокувань в інтернеті.