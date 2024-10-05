Анонсированный российским диктатором владимиром путиным аналог "Википедии" закрыли - нет денег. Созданные в рамках онлайн-проекта "Большой русской энциклопедии" материалы передадут команде другой интернет-энциклопедии - "Рувики", передает УНН со ссылкой на росСМИ и DW.

Детали

Сотрудники БРЭ сообщали, что зарплата им не начислялась с декабря прошлого года.

БРЭ - преемница Большой советской энциклопедии. В 2019 году распоряжением правительства рф на ее базе был создан "общенациональный интерактивный научно-образовательный портал". По данным росСМИ, для него было подготовлено 98 тысяч статей, но на сайте ВРЭ опубликовали только половину. Руководство проекта утверждало, что все статьи верифицируют ученые.

Также в 2019 году владимир путин заявил, что "Википедию" "лучше заменить новой „Большой русской энциклопедией" в электронном виде", где будет содержаться "достоверная информация в хорошей, современной, кстати, форме".

В марте 2024 года в госдуме рф заявили, что "Википедию" могут заблокировать в россии по закону о запрете популяризации VPN - сервисов обхода блокировок в интернете.