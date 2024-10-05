Российский аналог "Википедии", который анонсировал путин, закрыли из-за отсутствия денег
Киев • УНН
Проект «Большой русской энциклопедии», анонсированный путиным как замена «Википедии», прекратил работу из-за отсутствия средств. Материалы передадут «Рувики», а сотрудники не получали зарплату с декабря.
Анонсированный российским диктатором владимиром путиным аналог "Википедии" закрыли - нет денег. Созданные в рамках онлайн-проекта "Большой русской энциклопедии" материалы передадут команде другой интернет-энциклопедии - "Рувики", передает УНН со ссылкой на росСМИ и DW.
Детали
Сотрудники БРЭ сообщали, что зарплата им не начислялась с декабря прошлого года.
БРЭ - преемница Большой советской энциклопедии. В 2019 году распоряжением правительства рф на ее базе был создан "общенациональный интерактивный научно-образовательный портал". По данным росСМИ, для него было подготовлено 98 тысяч статей, но на сайте ВРЭ опубликовали только половину. Руководство проекта утверждало, что все статьи верифицируют ученые.
Также в 2019 году владимир путин заявил, что "Википедию" "лучше заменить новой „Большой русской энциклопедией" в электронном виде", где будет содержаться "достоверная информация в хорошей, современной, кстати, форме".
В марте 2024 года в госдуме рф заявили, что "Википедию" могут заблокировать в россии по закону о запрете популяризации VPN - сервисов обхода блокировок в интернете.