З Tesla, xAI та X масово йдуть керівники через виснажливу роботу та політичні розбіжності з Маском – FT

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
16:26 • 1722 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
13:32 • 20874 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 25066 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 36570 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 61147 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 31932 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 26714 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 23588 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21423 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 23326 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.6м/с
54%
758мм
Популярнi новини
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo30 вересня, 08:08 • 30285 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа30 вересня, 08:56 • 29794 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 32280 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 19203 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек30 вересня, 10:49 • 20924 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 20868 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 15004 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 61146 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 75709 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 164364 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані14:16 • 6448 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 19245 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 32320 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 29063 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 30810 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
NASAMS
SpaceX Starship

З Tesla, xAI та X масово йдуть керівники через виснажливу роботу та політичні розбіжності з Маском – FT

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Десятки топ-менеджерів звільнилися з Tesla, xAI та X через виснажливий ритм роботи, політичні розбіжності з Ілоном Маском та масові скорочення. Це призвело до скасування програми бюджетного електромобіля та переорієнтації на робототехніку та ШІ.

З Tesla, xAI та X масово йдуть керівники через виснажливу роботу та політичні розбіжності з Маском – FT

З компаній Ілона Маска – Tesla, xAI та X – за останній рік пішли десятки топ-менеджерів. Причини – виснажлива робота, розбіжності з політичними поглядами та рішеннями бізнесмена, а також вигорання персоналу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на колишніх і нинішніх співробітників компаній, пише УНН.

Деталі

За словами джерел FT, багато керівників йшли після кількох років роботи, щоб зайнятися власними проєктами або зробити паузу в кар’єрі. Водночас зростає число тих, хто залишає компанії через виснажливий ритм роботи, розбіжності з Маском щодо розвитку бізнесу, політичні погляди підприємця та масові скорочення.

Ілон Маск витратив мільярд на покупку акцій Tesla: ринок одразу відреагував злетом - FT15.09.25, 14:33 • 3432 перегляди

Навантаження на персонал особливо збільшилося після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Співробітники xAI зазначають, що суперництво Маска з Семом Альтманом стало однією з причин додаткового тиску. У Tesla, яка раніше вважалася стабільною, відхід топ-менеджерів почався після скорочення 14 тисяч робочих місць у квітні 2024 року та зменшення інвестицій у нові проєкти електромобілів і акумуляторів.

Скасовано також програму створення бюджетного електромобіля NV-91 (Model 2), а натомість Маск вирішив інвестувати в робототехніку, штучний інтелект та безпілотне таксі. Серед тих, хто залишив Tesla – директор по автомобільних програмах Деніел Хо (переїхав у Waymo), керівниця проєкту зарядних станцій Supercharger Ребекка Тінуччі (Uber) та керівник випуску Model Y і Cybertruck Девід Чжан.

Імена Маска та двох інших впливових підприємців фігурують у документах Епштейна27.09.25, 10:56 • 3970 переглядiв

xAI та X також стикнулися з відходом керівників. Працівники критикують Маска за позицію щодо свободи слова та нехтування безпекою користувачів під час конкуренції з OpenAI та Google. Генеральна директорка X Лінда Якккарино пішла у відставку після поглинання компанії xAI, а співзасновник і головний інженер xAI Ігор Бабушкін запустив власний проєкт із безпеки штучного інтелекту.

Він бос, альфа, і від тих, хто не приймає його стиль, він знайде спосіб позбутися 

– цитує FT колишнього топ-менеджера Tesla. 

При цьому, за словами голови ради директорів Tesla Робін Денхолм, компанія залишається "магнітом для талантів".

Батька Ілона Маска звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми - NYT23.09.25, 17:32 • 3295 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сем Альтман
Tesla Inc
OpenAI
ChatGPT
Financial Times
Ілон Маск
Google