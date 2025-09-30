З Tesla, xAI та X масово йдуть керівники через виснажливу роботу та політичні розбіжності з Маском – FT

З компаній Ілона Маска – Tesla, xAI та X – за останній рік пішли десятки топ-менеджерів. Причини – виснажлива робота, розбіжності з політичними поглядами та рішеннями бізнесмена, а також вигорання персоналу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на колишніх і нинішніх співробітників компаній, пише УНН.

Деталі

За словами джерел FT, багато керівників йшли після кількох років роботи, щоб зайнятися власними проєктами або зробити паузу в кар’єрі. Водночас зростає число тих, хто залишає компанії через виснажливий ритм роботи, розбіжності з Маском щодо розвитку бізнесу, політичні погляди підприємця та масові скорочення.

Навантаження на персонал особливо збільшилося після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Співробітники xAI зазначають, що суперництво Маска з Семом Альтманом стало однією з причин додаткового тиску. У Tesla, яка раніше вважалася стабільною, відхід топ-менеджерів почався після скорочення 14 тисяч робочих місць у квітні 2024 року та зменшення інвестицій у нові проєкти електромобілів і акумуляторів.

Скасовано також програму створення бюджетного електромобіля NV-91 (Model 2), а натомість Маск вирішив інвестувати в робототехніку, штучний інтелект та безпілотне таксі. Серед тих, хто залишив Tesla – директор по автомобільних програмах Деніел Хо (переїхав у Waymo), керівниця проєкту зарядних станцій Supercharger Ребекка Тінуччі (Uber) та керівник випуску Model Y і Cybertruck Девід Чжан.

xAI та X також стикнулися з відходом керівників. Працівники критикують Маска за позицію щодо свободи слова та нехтування безпекою користувачів під час конкуренції з OpenAI та Google. Генеральна директорка X Лінда Якккарино пішла у відставку після поглинання компанії xAI, а співзасновник і головний інженер xAI Ігор Бабушкін запустив власний проєкт із безпеки штучного інтелекту.

Він бос, альфа, і від тих, хто не приймає його стиль, він знайде спосіб позбутися – цитує FT колишнього топ-менеджера Tesla.

При цьому, за словами голови ради директорів Tesla Робін Денхолм, компанія залишається "магнітом для талантів".

