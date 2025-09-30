Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Эксклюзив
16:26 • 574 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
13:32 • 19601 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 24606 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 36120 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 60536 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 31784 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 26596 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 23550 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21401 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23307 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
64%
758мм
Популярные новости
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo30 сентября, 08:08 • 29758 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа30 сентября, 08:56 • 29255 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 31599 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 18512 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 20418 просмотра
публикации
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
13:32 • 19602 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 14641 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 60536 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 75460 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 73224 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Харьков
Польша
Реклама
УНН Lite
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены14:16 • 6112 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 18709 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 31796 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 28932 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 30695 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
НАСАМС
SpaceX Starship

Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Десятки топ-менеджеров уволились из Tesla, xAI и X из-за изнурительного ритма работы, политических разногласий с Илоном Маском и массовых сокращений. Это привело к отмене программы бюджетного электромобиля и переориентации на робототехнику и ИИ.

Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT

Из компаний Илона Маска – Tesla, xAI и X – за последний год ушли десятки топ-менеджеров. Причины – изнурительная работа, разногласия с политическими взглядами и решениями бизнесмена, а также выгорание персонала. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников компаний, пишет УНН.

Подробности

По словам источников FT, многие руководители уходили после нескольких лет работы, чтобы заняться собственными проектами или сделать паузу в карьере. В то же время растет число тех, кто покидает компании из-за изнурительного ритма работы, разногласий с Маском относительно развития бизнеса, политических взглядов предпринимателя и массовых сокращений.

Илон Маск потратил миллиард на покупку акций Tesla: рынок сразу отреагировал взлетом - FT15.09.25, 14:33 • 3429 просмотров

Нагрузка на персонал особенно увеличилась после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Сотрудники xAI отмечают, что соперничество Маска с Сэмом Альтманом стало одной из причин дополнительного давления. В Tesla, которая ранее считалась стабильной, уход топ-менеджеров начался после сокращения 14 тысяч рабочих мест в апреле 2024 года и уменьшения инвестиций в новые проекты электромобилей и аккумуляторов.

Отменена также программа создания бюджетного электромобиля NV-91 (Model 2), а вместо этого Маск решил инвестировать в робототехнику, искусственный интеллект и беспилотное такси. Среди тех, кто покинул Tesla – директор по автомобильным программам Дэниел Хо (переехал в Waymo), руководитель проекта зарядных станций Supercharger Ребекка Тинуччи (Uber) и руководитель выпуска Model Y и Cybertruck Дэвид Чжан.

Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна27.09.25, 10:56 • 3970 просмотров

xAI и X также столкнулись с уходом руководителей. Работники критикуют Маска за позицию относительно свободы слова и пренебрежение безопасностью пользователей во время конкуренции с OpenAI и Google. Генеральный директор X Линда Яккарино ушла в отставку после поглощения компании xAI, а соучредитель и главный инженер xAI Игорь Бабушкин запустил собственный проект по безопасности искусственного интеллекта.

Он босс, альфа, и от тех, кто не принимает его стиль, он найдет способ избавиться 

– цитирует FT бывшего топ-менеджера Tesla. 

При этом, по словам председателя совета директоров Tesla Робин Денхолм, компания остается "магнитом для талантов".

Отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми - NYT23.09.25, 17:32 • 3291 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Сэм Альтман
Тесла, Инк.
OpenAI
ЧатГПТ
Financial Times
Илон Маск
Google