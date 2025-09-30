Из Tesla, xAI и X массово уходят руководители из-за изнурительной работы и политических разногласий с Маском – FT

Из компаний Илона Маска – Tesla, xAI и X – за последний год ушли десятки топ-менеджеров. Причины – изнурительная работа, разногласия с политическими взглядами и решениями бизнесмена, а также выгорание персонала. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников компаний, пишет УНН.

Подробности

По словам источников FT, многие руководители уходили после нескольких лет работы, чтобы заняться собственными проектами или сделать паузу в карьере. В то же время растет число тех, кто покидает компании из-за изнурительного ритма работы, разногласий с Маском относительно развития бизнеса, политических взглядов предпринимателя и массовых сокращений.

Нагрузка на персонал особенно увеличилась после запуска ChatGPT в конце 2022 года. Сотрудники xAI отмечают, что соперничество Маска с Сэмом Альтманом стало одной из причин дополнительного давления. В Tesla, которая ранее считалась стабильной, уход топ-менеджеров начался после сокращения 14 тысяч рабочих мест в апреле 2024 года и уменьшения инвестиций в новые проекты электромобилей и аккумуляторов.

Отменена также программа создания бюджетного электромобиля NV-91 (Model 2), а вместо этого Маск решил инвестировать в робототехнику, искусственный интеллект и беспилотное такси. Среди тех, кто покинул Tesla – директор по автомобильным программам Дэниел Хо (переехал в Waymo), руководитель проекта зарядных станций Supercharger Ребекка Тинуччи (Uber) и руководитель выпуска Model Y и Cybertruck Дэвид Чжан.

xAI и X также столкнулись с уходом руководителей. Работники критикуют Маска за позицию относительно свободы слова и пренебрежение безопасностью пользователей во время конкуренции с OpenAI и Google. Генеральный директор X Линда Яккарино ушла в отставку после поглощения компании xAI, а соучредитель и главный инженер xAI Игорь Бабушкин запустил собственный проект по безопасности искусственного интеллекта.

Он босс, альфа, и от тех, кто не принимает его стиль, он найдет способ избавиться – цитирует FT бывшего топ-менеджера Tesla.

При этом, по словам председателя совета директоров Tesla Робин Денхолм, компания остается "магнитом для талантов".

