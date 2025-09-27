Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна

Миллиардер Илон Маск, бизнесмены Питер Тиль и Стив Бэннон упоминаются в копиях ежедневных расписаний финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, опубликованных в пятницу демократами в комитете по надзору Палаты представителей США. Отмечается, что Маск, возможно, летал на "остров" в 2014 году, а Тиль и Бэннон, предположительно, ужинали с Эпштейном еще в 2017 и 2019 годах соответственно, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Подробности

"Каждому американцу должно быть ясно, что Джеффри Эпштейн дружил с одними из самых влиятельных и богатых людей в мире. Каждый новый документ предоставляет новую информацию, на фоне того, как мы работаем над тем, чтобы обеспечить справедливость для выживших и жертв. Демократы из комитета по надзору не остановятся, пока не установят всех соучастников ужасных преступлений Эпштейна", - заявила пресс-секретарь комитета по надзору от Демократической партии Сара Герреро.

Об отношениях Эпштейна с Бэнноном, Тилем и Маском сообщалось ранее, но сами документы еще не были обнародованы. Отмечается, что документы не связывают ни одного из мужчин с преступной деятельностью или неправомерными действиями.

Расписания взяты из третьей части документов, переданных комитету в ответ на его повестку о наследстве Эпштейна в августе. Пакет содержит 8544 документа, сообщила пресс-секретарь комитета по надзору от Демократической партии Эмили Касснер-Маркс.

Документы якобы содержат журналы телефонных разговоров Эпштейна с 2002 по 2005 год, журналы полетов с его самолета между 1990 и 2019 годами, ежедневные расписания с 2010 по 2019 год и финансовые книги.

Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT

В записи от 27 ноября 2017 года указано "ОБЕД в 12:00 с Питером Тилем". Тиль - миллиардер-венчурный капиталист, который был одним из главных доноров республиканцев.

В записи от 16 февраля 2019 года - всего за несколько месяцев до смерти Эпштейна - указано "ЗАВТРАК в 7:00 утра со Стивом Бэнноном". Бэннон - близкий союзник Трампа, который занимал должность старшего советника Белого дома во время первого срока президента.

В одном из бортовых документов по самолету Эпштейна, датированном 12 мая 2000 года, принц Эндрю упоминается как пассажир рейса из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич во Флориде, вместе с Эпштейном, Гислейн Максвелл и несколькими другими.

Демократы из комитета не сообщили республиканцам заранее, а республиканская сторона обвинила их в распространении "выборочных" документов, скрывая другие, которые могли бы повлиять на должностных лиц Демократической партии.

"Жаль, что демократы продолжают бессмысленно выбирать документы и политизировать это расследование. Они намеренно скрывают документы, содержащие имена должностных лиц-демократов, и информация, которую они обнародовали сегодня, является старой новостью. Мы сосредоточены на обеспечении прозрачности и ответственности для выживших, и опубликуем документы в полном объеме", - сказал Axios представитель республиканцев из комитета по надзору.

Помощник из комитета по надзору от Республиканской партии сообщил Axios, что комитет планирует обнародовать неотредактированные календари, журналы звонков и кассовые книги из наследства Эпштейна после того, как имена жертв будут отредактированы.

Дополнение

Семь благотворительных организаций разорвали сотрудничество с герцогиней Йоркской после того, как стало известно о ее электронном письме 2011 года Джеффри Эпштейну, в котором она назвала его "лучшим другом" и, похоже, извинилась за публичную критику.