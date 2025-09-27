Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна

$41.490.00
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 70732 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 29990 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 29577 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 29812 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24187 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 44231 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 47194 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49613 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29991 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto26 сентября, 22:52
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков: Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки по масштабированию26 сентября, 23:27
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС27 сентября, 00:17
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto05:02
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Государственная граница Украины
Венгрия
Соединённые Штаты
Дания
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social
Вашингтон Пост
Financial Times

Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Имена Илона Маска, Питера Тиля и Стива Бэннона упоминаются в ежедневных расписаниях осужденного финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных демократами в комитете Палаты представителей США. Документы не связывают ни одного из мужчин с преступной деятельностью.

Имена Маска и двух других влиятельных предпринимателей фигурируют в документах Эпштейна

Миллиардер Илон Маск, бизнесмены Питер Тиль и Стив Бэннон упоминаются в копиях ежедневных расписаний финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, опубликованных в пятницу демократами в комитете по надзору Палаты представителей США. Отмечается, что Маск, возможно, летал на "остров" в 2014 году, а Тиль и Бэннон, предположительно, ужинали с Эпштейном еще в 2017 и 2019 годах соответственно, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Подробности

"Каждому американцу должно быть ясно, что Джеффри Эпштейн дружил с одними из самых влиятельных и богатых людей в мире. Каждый новый документ предоставляет новую информацию, на фоне того, как мы работаем над тем, чтобы обеспечить справедливость для выживших и жертв. Демократы из комитета по надзору не остановятся, пока не установят всех соучастников ужасных преступлений Эпштейна", - заявила пресс-секретарь комитета по надзору от Демократической партии Сара Герреро.

Об отношениях Эпштейна с Бэнноном, Тилем и Маском сообщалось ранее, но сами документы еще не были обнародованы. Отмечается, что документы не связывают ни одного из мужчин с преступной деятельностью или неправомерными действиями.

Расписания взяты из третьей части документов, переданных комитету в ответ на его повестку о наследстве Эпштейна в августе. Пакет содержит 8544 документа, сообщила пресс-секретарь комитета по надзору от Демократической партии Эмили Касснер-Маркс.

Документы якобы содержат журналы телефонных разговоров Эпштейна с 2002 по 2005 год, журналы полетов с его самолета между 1990 и 2019 годами, ежедневные расписания с 2010 по 2019 год и финансовые книги.

Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT17.09.25, 10:59 • 4544 просмотра

В записи от 27 ноября 2017 года указано "ОБЕД в 12:00 с Питером Тилем". Тиль - миллиардер-венчурный капиталист, который был одним из главных доноров республиканцев.

В записи от 16 февраля 2019 года - всего за несколько месяцев до смерти Эпштейна - указано "ЗАВТРАК в 7:00 утра со Стивом Бэнноном". Бэннон - близкий союзник Трампа, который занимал должность старшего советника Белого дома во время первого срока президента.

В одном из бортовых документов по самолету Эпштейна, датированном 12 мая 2000 года, принц Эндрю упоминается как пассажир рейса из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич во Флориде, вместе с Эпштейном, Гислейн Максвелл и несколькими другими.

Демократы из комитета не сообщили республиканцам заранее, а республиканская сторона обвинила их в распространении "выборочных" документов, скрывая другие, которые могли бы повлиять на должностных лиц Демократической партии.

"Жаль, что демократы продолжают бессмысленно выбирать документы и политизировать это расследование. Они намеренно скрывают документы, содержащие имена должностных лиц-демократов, и информация, которую они обнародовали сегодня, является старой новостью. Мы сосредоточены на обеспечении прозрачности и ответственности для выживших, и опубликуем документы в полном объеме", - сказал Axios представитель республиканцев из комитета по надзору.

Помощник из комитета по надзору от Республиканской партии сообщил Axios, что комитет планирует обнародовать неотредактированные календари, журналы звонков и кассовые книги из наследства Эпштейна после того, как имена жертв будут отредактированы.

Дополнение

Семь благотворительных организаций разорвали сотрудничество с герцогиней Йоркской после того, как стало известно о ее электронном письме 2011 года Джеффри Эпштейну, в котором она назвала его "лучшим другом" и, похоже, извинилась за публичную критику.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Питер Тиль
благотворительность
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Илон Маск
Флорида