Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
The Washington Post
Financial Times

Імена Маска та двох інших впливових підприємців фігурують у документах Епштейна

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Імена Ілона Маска, Пітера Тіля та Стіва Беннона згадуються у щоденних розкладах засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна, опублікованих демократами в комітеті Палати представників США. Документи не пов'язують жодного з чоловіків зі злочинною діяльністю.

Імена Маска та двох інших впливових підприємців фігурують у документах Епштейна

Мільярдер Ілон Маск, бізнесмени Пітер Тіль та Стів Беннон згадуються в копіях щоденних розкладів фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, опублікованих у п'ятницю демократами в комітеті з нагляду Палати представників США. Зазначається, що Маск, можливо, летів на "острів" у 2014 році, а Тіль і Беннон, імовірно, вечеряли з Епштейном ще у 2017 та 2019 роках відповідно, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

"Кожному американцю має бути зрозуміло, що Джеффрі Епштейн дружив з одними з найвпливовіших і найбагатших людей у світі. Кожен новий документ надає нову інформацію, на тлі того, як ми працюємо над тим, щоб забезпечити справедливість для тих, хто вижив, і жертв. Демократи з комітету з нагляду не зупиняться, доки не встановлять усіх співучасників жахливих злочинів Епштейна", - заявила речниця з комітету з нагляду від Демократичної партії Сара Герреро.

Про відносини Епштейна з Бенноном, Тілем та Маском повідомлялося раніше, але самі документи ще не були оприлюднені. Зауважується, що документи не пов'язують жодного з чоловіків зі злочинною діяльністю чи неправомірними діями.

Розклади взяті з третьої частини документів, переданих комітету у відповідь на його повістку щодо спадщини Епштейна у серпні. Пакет містить 8544 документи, повідомила речниця з комітету з нагляду від Демократичної партії Емілі Касснер-Маркс.

Документи нібито містять журнали телефонних розмов Епштейна з 2002 по 2005 рік, журнали польотів з його літака між 1990 і 2019 роками, щоденні розклади з 2010 по 2019 рік та фінансові книги.

Комісія Конгресу США оприлюднила чергові документи Епштейна, що пов'язують його з Трампом - FT17.09.25, 10:59 • 4554 перегляди

У записі від 27 листопада 2017 року вказано "ОБІД о 12:00 з Пітером Тілем". Тіль - мільярдер-венчурний капіталіст, який був одним із головних донорів республіканців.

У записі від 16 лютого 2019 року - лише за кілька місяців до смерті Епштейна - вказано "СНІДАНОК о 7:00 ранку зі Стівом Бенноном". Беннон - близький союзник Трампа, який обіймав посаду старшого радника Білого дому під час першого терміну президента.

В одному з бортових паперів щодо літака Епштейна, датованому 12 травня 2000 року, принц Ендрю згадується як пасажир рейсу з аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі до Вест-Палм-Біч у Флориді, разом з Епштейном, Гіслен Максвелл та кількома іншими.

Демократи з комітету не повідомили республіканців заздалегідь, а республіканська сторона звинуватила їх у поширенні "вибіркових" документів, приховуючи інші, які могли б вплинути на посадовців Демократичної партії.

"Шкода, що демократи продовжують безглуздо вибирати документи та політизувати це розслідування. Вони навмисно приховують документи, що містять імена посадовців-демократів, і інформація, яку вони оприлюднили сьогодні, є старою новиною. Ми зосереджені на забезпеченні прозорості та відповідальності для тих, хто вижив, і опублікуємо документи в повному обсязі", - сказав Axios речник республіканців з комітету з нагляду.

Помічник з комітету з нагляду від Республіканської партії повідомив Axios, що комітет планує оприлюднити невідредаговані календарі, журнали дзвінків та касові книги зі спадщини Епштейна після того, як імена жертв будуть відредаговані.

Доповнення

Сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською після того, як стало відомо про її електронний лист 2011 року Джеффрі Епштейну, у якому вона назвала його "найкращим другом" і, схоже, перепросила за публічну критику.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Пітер Тіль
благодійність
Палата представників США
Дональд Трамп
Ілон Маск
Флорида