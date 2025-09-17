Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT

Комиссия Конгресса США обнародовала очередную серию документов наследия Джеффри Эпштейна, среди них есть фрагменты его контактной книги и "календаря дней рождения". Опубликование совпало с поездкой действующего президента США Трампа в Великобританию и вновь возобновило интерес к сотрудничеству финансиста Эпштейна с Дональдом Трампом и другими влиятельными фигурами. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Комитет по надзору Палаты представителей США 16 сентября обнародовал очередную порцию документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Кстати, комитет контролируется республиканцами.

Среди документов – новые страницы из личных записей скандального финансиста, включая контакты и календарь. Эти материалы вновь привлекли внимание к вопросу о связях Эпштейна с Дональдом Трампом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном и британским лордом Питером Мандельсоном.

Трамп с Меланией прибыли в резиденцию посла США в Лондоне

Резонанса этому событию добавило еще и то, что публикация новых материалов совпала с поездкой Трампа в Великобританию для встречи с британским монархом. Тем временем премьер Кир Стармер на прошлой неделе отстранил Мандельсона от должности посла в Вашингтоне из-за его дружбы с Эпштейном.

Несмотря на интерес к публикациям, документы предложили лишь ограниченное количество новых данных относительно конкретных связей Эпштейна с политиками. В то же время председатель комитета Джеймс Комер обратился к наследникам финансиста с требованием предоставить неотредактированные версии его кассовых книг, журналов сообщений, календарей и журналов полетов.

Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)

На фоне огласки ФБР выступило с официальной позицией. Глава бюро Каш Патель заявил в Сенате, что нет "достоверной информации" о том, что Эпштейн передавал людей кому-либо, кроме себя.

Если бы такая была, я бы возбудил дело вчера – подчеркнул он.

Республиканцы заявили, что и в дальнейшем будут продолжать добиваться новых раскрытий в ближайшие недели. По их мнению, американское общество имеет право на полную прозрачность в расследовании дела, которое десятилетиями остается одним из самых громких в США.

Напомним

Во время визита президента США в Великобританию активисты спроектировали изображения Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна на стены Виндзорского замка. Полиция задержала четырех человек по подозрению в злонамеренных коммуникациях.

В начале сентября американские законодатели обнародовали альбом к 50-летию Джеффри Эпштейна, содержащий якобы письмо и рисунок, подписанные Дональдом Трампом.

Трамп подал иск на 15 миллиардов долларов против The New York Times, обвиняя издание в распространении "ложного и клеветнического контента". Иск связан со статьями о возможной причастности Трампа к "делу Эпштейна" и поддержкой газетой Камалы Харрис.

Также Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна, поскольку отказался от приглашения финансиста.