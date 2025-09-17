Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 9508 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 10391 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 53578 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 79251 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 43420 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 57284 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 81659 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30445 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 61142 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38348 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
73%
749мм
Популярные новости
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 25283 просмотра
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 8848 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 11746 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 29519 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 17936 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 656 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 53559 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 79234 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 39532 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 81648 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Великобритания
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 22032 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 28518 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 58812 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 57014 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 61437 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Тесла Модель Y

Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Комиссия Конгресса США обнародовала новые документы из наследия Джеффри Эпштейна, включая его контактную книгу и календарь. Это совпало с поездкой Трампа в Великобританию, возобновив интерес к связям финансиста с влиятельными лицами.

Комиссия Конгресса США обнародовала очередные документы Эпштейна, связывающие его с Трампом - FT

Комиссия Конгресса США обнародовала очередную серию документов наследия Джеффри Эпштейна, среди них есть фрагменты его контактной книги и "календаря дней рождения". Опубликование совпало с поездкой действующего президента США Трампа в Великобританию и вновь возобновило интерес к сотрудничеству финансиста Эпштейна с Дональдом Трампом и другими влиятельными фигурами. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

Комитет по надзору Палаты представителей США 16 сентября обнародовал очередную порцию документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Кстати, комитет контролируется республиканцами. 

Среди документов – новые страницы из личных записей скандального финансиста, включая контакты и календарь. Эти материалы вновь привлекли внимание к вопросу о связях Эпштейна с Дональдом Трампом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном и британским лордом Питером Мандельсоном.

Трамп с Меланией прибыли в резиденцию посла США в Лондоне17.09.25, 01:57 • 3072 просмотра

Резонанса этому событию добавило еще и то, что публикация новых материалов совпала с поездкой Трампа в Великобританию для встречи с британским монархом. Тем временем премьер Кир Стармер на прошлой неделе отстранил Мандельсона от должности посла в Вашингтоне из-за его дружбы с Эпштейном.

Несмотря на интерес к публикациям, документы предложили лишь ограниченное количество новых данных относительно конкретных связей Эпштейна с политиками. В то же время председатель комитета Джеймс Комер обратился к наследникам финансиста с требованием предоставить неотредактированные версии его кассовых книг, журналов сообщений, календарей и журналов полетов.

Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)16.09.25, 23:51 • 20485 просмотров

На фоне огласки ФБР выступило с официальной позицией. Глава бюро Каш Патель заявил в Сенате, что нет "достоверной информации" о том, что Эпштейн передавал людей кому-либо, кроме себя. 

Если бы такая была, я бы возбудил дело вчера

– подчеркнул он.

Республиканцы заявили, что и в дальнейшем будут продолжать добиваться новых раскрытий в ближайшие недели. По их мнению, американское общество имеет право на полную прозрачность в расследовании дела, которое десятилетиями остается одним из самых громких в США.

Напомним

Во время визита президента США в Великобританию активисты спроектировали изображения Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна на стены Виндзорского замка. Полиция задержала четырех человек по подозрению в злонамеренных коммуникациях.

В начале сентября американские законодатели обнародовали альбом к 50-летию Джеффри Эпштейна, содержащий якобы письмо и рисунок, подписанные Дональдом Трампом.

Трамп подал иск на 15 миллиардов долларов против The New York Times, обвиняя издание в распространении "ложного и клеветнического контента". Иск связан со статьями о возможной причастности Трампа к "делу Эпштейна" и поддержкой газетой Камалы Харрис.

Также Дональд Трамп заявил, что никогда не посещал частный остров Джеффри Эпштейна, поскольку отказался от приглашения финансиста.

Степан Гафтко

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Билл Клинтон
Камала Харрис
Кир Стармер
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Нью-Йорк Таймс
Сенат Соединенных Штатов Америки
Financial Times
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты