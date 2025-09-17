Трамп с Меланией прибыли в резиденцию посла США в Лондоне

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 14249 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 25088 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 18849 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 34070 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 49219 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24589 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40897 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36756 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16662 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37643 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.2м/с
57%
750мм
Популярные новости
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 20634 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 12012 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 10779 просмотра
Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университетаPhotoVideo16 сентября, 15:24 • 5380 просмотра
Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталямиPhotoVideo16 сентября, 16:05 • 4286 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 14249 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 25088 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 20675 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 49219 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40897 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Христиа Фриланд
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 10814 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 18710 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 50117 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 49000 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 53608 просмотра
Актуальное
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist

Трамп с Меланией прибыли в резиденцию посла США в Лондоне

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыли в лондонскую резиденцию посла США Уинфилд Хаус. Завтра он встретится с королем, которого назвал своим давним другом.

Трамп с Меланией прибыли в резиденцию посла США в Лондоне

Поздно вечером 16 сентября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыли в лондонскую резиденцию посла США Уинфилд Хаус. Об этом информирует УНН со ссылкой на SkyNews, ВВС.

Детали

В разговоре с журналистами президент отметил, что перелет прошел хорошо, а работу американского посла в Великобритании назвал "фантастической".

У нас был хороший полет. Наши люди прилетели вместе с нами. А завтра будет очень большой день с послом

- сообщил Трамп.

Он отметил, что рад снова быть в Великобритании.

Я люблю Кентербери, я люблю Абердин. У меня здесь много-много вещей, которые согревают мое сердце. Я хочу вам сказать: это очень особенное место

- сказал Президент США.

На вопрос журналистов о послании для короля Трамп ответил, что встретится с ним завтра.

"Мы встретимся с ним завтра. Он был моим другом на протяжении долгого времени, и все его уважают", - подчеркнул американский лидер.

По информации SkyNews, перед насыщенным днем встреч с королевской семьей Дональд Трамп и его супруга Мелания проведут ночь в резиденции посла США, Уинфилд-хаусе в Риджентс-парке в Лондоне.

Построенный в 1936 году для американской наследницы Барбары Вулворт Хаттон, дом расположен на территории площадью 12 акров - это второй по величине частный сад в Лондоне после сада Букингемского дворца.

"После Второй мировой войны Хаттон передал его в дар США, и с 1955 года он стал официальной резиденцией посла", - говорится в сообщении SkyNews.

Напомним

Во вторник, 16 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого в аэропорту Станстед встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

В программе поездки, которая продлится с 16 по 18 сентября, торжественный прием в Виндзорском замке с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, государственный банкет, двусторонние переговоры с премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.

Зеленскому придется заключить сделку - Трамп16.09.25, 16:17 • 2388 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Марко Рубио
Кир Стармер
Королева Камилла
Дональд Трамп
Карл III
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон