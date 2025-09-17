Трамп с Меланией прибыли в резиденцию посла США в Лондоне

Поздно вечером 16 сентября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыли в лондонскую резиденцию посла США Уинфилд Хаус. Об этом информирует УНН со ссылкой на SkyNews, ВВС.

Детали

В разговоре с журналистами президент отметил, что перелет прошел хорошо, а работу американского посла в Великобритании назвал "фантастической".

У нас был хороший полет. Наши люди прилетели вместе с нами. А завтра будет очень большой день с послом - сообщил Трамп.

Он отметил, что рад снова быть в Великобритании.

Я люблю Кентербери, я люблю Абердин. У меня здесь много-много вещей, которые согревают мое сердце. Я хочу вам сказать: это очень особенное место - сказал Президент США.

На вопрос журналистов о послании для короля Трамп ответил, что встретится с ним завтра.

"Мы встретимся с ним завтра. Он был моим другом на протяжении долгого времени, и все его уважают", - подчеркнул американский лидер.

По информации SkyNews, перед насыщенным днем встреч с королевской семьей Дональд Трамп и его супруга Мелания проведут ночь в резиденции посла США, Уинфилд-хаусе в Риджентс-парке в Лондоне.

Построенный в 1936 году для американской наследницы Барбары Вулворт Хаттон, дом расположен на территории площадью 12 акров - это второй по величине частный сад в Лондоне после сада Букингемского дворца.

"После Второй мировой войны Хаттон передал его в дар США, и с 1955 года он стал официальной резиденцией посла", - говорится в сообщении SkyNews.

Напомним

Во вторник, 16 сентября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Их сопровождает госсекретарь США Марко Рубио, которого в аэропорту Станстед встретила глава МИД Британии Иветт Купер.

В программе поездки, которая продлится с 16 по 18 сентября, торжественный прием в Виндзорском замке с королем Чарльзом III и королевой Камиллой, государственный банкет, двусторонние переговоры с премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.

Зеленскому придется заключить сделку - Трамп