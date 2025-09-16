$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 14 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 8156 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
14:08 • 10316 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 23646 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 38342 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 22097 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 35112 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 34706 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16018 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 36829 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
38%
750мм
Популярнi новини
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16 вересня, 07:02 • 28760 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico16 вересня, 07:25 • 33668 перегляди
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України16 вересня, 10:48 • 17999 перегляди
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto12:18 • 13072 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 12724 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16:50 • 12 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 8114 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині12:55 • 12738 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 38323 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 35097 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Христя Фріланд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma14:15 • 4372 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo12:26 • 12217 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 47542 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 46571 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 51211 перегляди
Актуальне
The Guardian
TikTok
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. Заплановані зустрічі з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та прем'єром Кіром Стармером, а також оголошення економічних угод на понад 10 мільярдів доларів.

Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати

Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. У програмі - урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет та двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером. УНН розбирався, чого очікувати від безпрецедентного візиту американського лідера в Британію.

Деталі

Трамп вирушив до Великої Британії з другим державним візитом, зазначивши, що уряд Великої Британії хоче "вдосконалити торгівельну угоду". Він сів на борт Air Force One разом із першою леді США Меланією Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що його поїздка "в першу чергу" спрямована на зустріч з королем і королевою. Це буде перша зустріч американського президента з Чарльзом після його сходження на трон.

Вони мої давні друзі, задовго до того, як він став королем… Я думаю, що він чудово представляє країну, я спостерігав, він такий елегантний джентльмен

- додав Трамп.

Поїздка є незвичною: зазвичай президентів США, які перебувають на другому терміні, не запрошують з державним візитом. Замість цього їм пропонують лише чай або обід з монархом, як це було у випадку з Джорджем Бушем-молодшим та Бараком Обамою.

Коли відбудеться державний візит Трампа

Букінгемський палац спершу повідомив, що Дональд і Меланія Трампи прийняли запрошення короля відвідати Велику Британію з державним візитом з середи, 17 вересня, до п’ятниці, 19 вересня. Як зазначається, запрошення пану Трампу вручив Кір Стармер під час свого візиту до Білого дому ще в лютому. Прочитавши його, президент США назвав таку можливість "великою честю" й додав: "і там написано "у Віндзорі" – це справді щось".

Втім, графік американського лідера змусив королівський двір внести корективи: візит змістили та трохи скоротили. У результаті Трампи прибудуть до Британії ввечері 16 вересня та повернуться до США вже 18 вересня.

Основним майданчиком для урочистостей обрали Віндзорський замок, адже в Букінгемському палаці тривають масштабні ремонтні роботи. Ця королівська резиденція в Беркширі вже має досвід прийому високих гостей: саме тут у липні відбувався візит президента Франції Еммануеля Макрона.

Розклад заходів

Ось деякі деталі розкладу, опублікованого Букінгемським палацом:

16 вересня

Дональд і Меланія Трампи прибудуть до Великої Британії ввечері. Від імені короля їх зустрінуть посол США Воррен Стівенс та віконт Худ. Подружжя зупиниться на ніч у приватній резиденції Віндзорського замку, без будь-яких публічних заходів у цей день.

17 вересня

Ранок розпочнеться із зустрічі президента та першої леді з принцом і принцесою Уельськими на території маєтку. Вільям і Кейт супроводжуватимуть високих гостей на офіційну аудієнцію просто неба із королем Карлом III та королевою Каміллою.

Далі на гостей чекатиме пишна процесія карет, що пройде через територію маєтку до замку. Супроводжуватимуть їх вершники Кінного полку Домової кавалерії, військовослужбовці та три військові оркестри. У чотирикутнику замку за традицією відбудеться урочисте вітання почесною вартою. Після цього - обід у колі королівської родини та огляд експозиції Королівської колекції.

По обіді подружжя Трампів приватно відвідає каплицю Святого Георгія, щоб покласти вінок на могилу королеви Єлизавети II, з якою зустрічалося під час першого державного візиту.

Особливою частиною програми стане авіашоу: над східною галявиною Віндзорського замку пролітатимуть британська ескадрилья "Червоні стріли" та винищувачі F-35 ВПС США й Великої Британії. Далі - спеціальна військова церемонія відступу. Така демонстрація є унікальною для державних візитів і відбудеться на додачу до традиційних урочистостей.

Увечері в Залі Святого Георгія відбудеться урочистий державний бенкет. На початку вечора з промовами виступлять і Дональд Трамп, і король.

18 вересня

Вранці президент і перша леді офіційно попрощаються з королем і королевою у Віндзорі. Далі Трамп вирушить до Чекерса, заміської резиденції прем’єр-міністра в Бакінгемширі. Там його зустріне почесна варта з авіабази ВПС Халтон під звуки волинок.

У Чекерсі президент проведе зустріч із прем’єр-міністром сером Кіром Стармером та його дружиною. Заплановано огляд архівів Вінстона Черчилля, двосторонню розмову та діловий прийом за участю канцлера. Очікується спільна пресконференція.

Тим часом Меланія Трамп відвідає Ляльковий будиночок королеви Марії та Королівську бібліотеку у Віндзорі. Пізніше вона разом із принцесою Уельською, відвідає сади Фрогмор, де зустрінеться з головним скаутом Двейном Філдсом та учасниками дитячої програми"Білки".

Після цього перша леді приєднається до чоловіка у Чекерсі для завершення програми візиту, де будуть присутні сер Кір і леді Вікторія Стармери, а лорд-камергер передасть офіційні вітання від імені короля.

Варто зазначити, що цього разу президент США не виступить у британському парламенті - традиційна честь для глав держав, оскільки Палата громад на час візиту перебуватиме на канікулах через проведення партійних конференцій.

Список запрошених

За даними Sky News, під час державного візиту Трампа до Великої Британії його супроводжуватимуть Дженсен Хуан - генеральний директор компанії Nvidia, яка нині утримує звання найдорожчої корпорації світу. До нього приєднаються й інші впливові керівники технологічної та фінансової сфер.

Також очікується присутність Сема Альтмана, очільника OpenAI, Ларрі Фінка - голови ради директорів і генерального директора інвестиційного гіганта BlackRock, а також Стівена Шварцмана, керівника світового лідера у сфері приватного капіталу Blackstone.

За даними джерел, запрошення отримав і Тім Кук, генеральний директор Apple. Він може приєднатися до державного банкету у Віндзорському замку. Водночас відомо, що голова JP Morgan Джеймі Даймон не зможе взяти участь у поїздці через напружений робочий графік.

Чого очікувати від візиту Трампа в Британію

Аналітики зазначають, що присутність таких фігур, як Дженсен Хуан і, ймовірно, Сем Альтман можуть зробити візит Трампа каталізатором нової хвилі великих корпоративних угод та інвестицій у Великій Британії.

Сполучені Штати та Велика Британія планують оголосити цього тижня про економічні угоди на суму понад 10 мільярдів доларів у рамках державного візиту президента США Дональда Трампа 

- повідомили в понеділок високопосадовці США.

За їхніми словами, майбутня угода матиме три ключові напрями. Це - створення нового науково-технічного партнерства, яке має посилити технологічні сектори обох країн. По-друге, розширення співпраці у сфері цивільної ядерної енергетики. І по-третє, поглиблення взаємодії у розробці оборонних технологій. Це проєкти, які в деяких випадках можуть допомогти забезпечити енергією нові центри обробки даних зі штучним інтелектом.

Відносини між Великою Британією та США є найміцнішими у світі. Цього тижня ми впроваджуємо кардинальні зміни в цих відносинах

- сказав журналістам речник Стармера.

За інформацією анонімних джерел, які побажали залишитися неназваними, напередодні приїзду Дональда Трампа Велика Британія у суботу оголосила про понад 1,25 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 1,69 млрд доларів США) нових американських інвестицій. До цього пакета входять проєкти PayPal, Bank of America та інших великих компаній. Очікується також, що Nvidia та OpenAI незабаром представлять власні інвестиційні угоди.

За словами джерела, приватна інвестиційна компанія Blackstone планує вкласти 100 млрд фунтів стерлінгів у британські активи протягом найближчих десяти років. Цей крок стане частиною ширшого пакета інвестицій у Європу на суму 500 млрд доларів, про який компанія оголосила раніше.

Крім того, американський провайдер хмарних обчислень CoreWeave повідомив, що цього тижня також анонсує власні інвестиційні проєкти у Великій Британії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп вирушив до Великої Британії з другим державним візитом у супроводі першої леді Меланії Трамп. Він зазначив, що зустріч з королем Чарльзом відбудеться у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Bank of America
Тім Кук
Blackstone Inc.
Вільям, принц Уельський
Повітряні сили Великої Британії
Джордж Вокер Буш
BlackRock
JPMorgan Chase
Кір Стармер
PayPal
Королева Камілла
OpenAI
Кетрін, принцеса Уельська
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Білий дім
Барак Обама
Ларрі Фінк
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Apple