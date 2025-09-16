Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати

Президент США Дональд Трамп з 16 по 18 вересня здійснює другий державний візит до Великої Британії. У програмі - урочистий прийом у Віндзорському замку з королем Чарльзом III та королевою Каміллою, державний бенкет та двосторонні переговори з прем’єром Кіром Стармером. УНН розбирався, чого очікувати від безпрецедентного візиту американського лідера в Британію.

Деталі

Трамп вирушив до Великої Британії з другим державним візитом, зазначивши, що уряд Великої Британії хоче "вдосконалити торгівельну угоду". Він сів на борт Air Force One разом із першою леді США Меланією Трамп.

Глава Білого дому підкреслив, що його поїздка "в першу чергу" спрямована на зустріч з королем і королевою. Це буде перша зустріч американського президента з Чарльзом після його сходження на трон.

Вони мої давні друзі, задовго до того, як він став королем… Я думаю, що він чудово представляє країну, я спостерігав, він такий елегантний джентльмен - додав Трамп.

Поїздка є незвичною: зазвичай президентів США, які перебувають на другому терміні, не запрошують з державним візитом. Замість цього їм пропонують лише чай або обід з монархом, як це було у випадку з Джорджем Бушем-молодшим та Бараком Обамою.

Коли відбудеться державний візит Трампа

Букінгемський палац спершу повідомив, що Дональд і Меланія Трампи прийняли запрошення короля відвідати Велику Британію з державним візитом з середи, 17 вересня, до п’ятниці, 19 вересня. Як зазначається, запрошення пану Трампу вручив Кір Стармер під час свого візиту до Білого дому ще в лютому. Прочитавши його, президент США назвав таку можливість "великою честю" й додав: "і там написано "у Віндзорі" – це справді щось".

Втім, графік американського лідера змусив королівський двір внести корективи: візит змістили та трохи скоротили. У результаті Трампи прибудуть до Британії ввечері 16 вересня та повернуться до США вже 18 вересня.

Основним майданчиком для урочистостей обрали Віндзорський замок, адже в Букінгемському палаці тривають масштабні ремонтні роботи. Ця королівська резиденція в Беркширі вже має досвід прийому високих гостей: саме тут у липні відбувався візит президента Франції Еммануеля Макрона.

Розклад заходів

Ось деякі деталі розкладу, опублікованого Букінгемським палацом:

16 вересня

Дональд і Меланія Трампи прибудуть до Великої Британії ввечері. Від імені короля їх зустрінуть посол США Воррен Стівенс та віконт Худ. Подружжя зупиниться на ніч у приватній резиденції Віндзорського замку, без будь-яких публічних заходів у цей день.

17 вересня

Ранок розпочнеться із зустрічі президента та першої леді з принцом і принцесою Уельськими на території маєтку. Вільям і Кейт супроводжуватимуть високих гостей на офіційну аудієнцію просто неба із королем Карлом III та королевою Каміллою.

Далі на гостей чекатиме пишна процесія карет, що пройде через територію маєтку до замку. Супроводжуватимуть їх вершники Кінного полку Домової кавалерії, військовослужбовці та три військові оркестри. У чотирикутнику замку за традицією відбудеться урочисте вітання почесною вартою. Після цього - обід у колі королівської родини та огляд експозиції Королівської колекції.

По обіді подружжя Трампів приватно відвідає каплицю Святого Георгія, щоб покласти вінок на могилу королеви Єлизавети II, з якою зустрічалося під час першого державного візиту.

Особливою частиною програми стане авіашоу: над східною галявиною Віндзорського замку пролітатимуть британська ескадрилья "Червоні стріли" та винищувачі F-35 ВПС США й Великої Британії. Далі - спеціальна військова церемонія відступу. Така демонстрація є унікальною для державних візитів і відбудеться на додачу до традиційних урочистостей.

Увечері в Залі Святого Георгія відбудеться урочистий державний бенкет. На початку вечора з промовами виступлять і Дональд Трамп, і король.

18 вересня

Вранці президент і перша леді офіційно попрощаються з королем і королевою у Віндзорі. Далі Трамп вирушить до Чекерса, заміської резиденції прем’єр-міністра в Бакінгемширі. Там його зустріне почесна варта з авіабази ВПС Халтон під звуки волинок.

У Чекерсі президент проведе зустріч із прем’єр-міністром сером Кіром Стармером та його дружиною. Заплановано огляд архівів Вінстона Черчилля, двосторонню розмову та діловий прийом за участю канцлера. Очікується спільна пресконференція.

Тим часом Меланія Трамп відвідає Ляльковий будиночок королеви Марії та Королівську бібліотеку у Віндзорі. Пізніше вона разом із принцесою Уельською, відвідає сади Фрогмор, де зустрінеться з головним скаутом Двейном Філдсом та учасниками дитячої програми"Білки".

Після цього перша леді приєднається до чоловіка у Чекерсі для завершення програми візиту, де будуть присутні сер Кір і леді Вікторія Стармери, а лорд-камергер передасть офіційні вітання від імені короля.

Варто зазначити, що цього разу президент США не виступить у британському парламенті - традиційна честь для глав держав, оскільки Палата громад на час візиту перебуватиме на канікулах через проведення партійних конференцій.

Список запрошених

За даними Sky News, під час державного візиту Трампа до Великої Британії його супроводжуватимуть Дженсен Хуан - генеральний директор компанії Nvidia, яка нині утримує звання найдорожчої корпорації світу. До нього приєднаються й інші впливові керівники технологічної та фінансової сфер.

Також очікується присутність Сема Альтмана, очільника OpenAI, Ларрі Фінка - голови ради директорів і генерального директора інвестиційного гіганта BlackRock, а також Стівена Шварцмана, керівника світового лідера у сфері приватного капіталу Blackstone.

За даними джерел, запрошення отримав і Тім Кук, генеральний директор Apple. Він може приєднатися до державного банкету у Віндзорському замку. Водночас відомо, що голова JP Morgan Джеймі Даймон не зможе взяти участь у поїздці через напружений робочий графік.

Чого очікувати від візиту Трампа в Британію

Аналітики зазначають, що присутність таких фігур, як Дженсен Хуан і, ймовірно, Сем Альтман можуть зробити візит Трампа каталізатором нової хвилі великих корпоративних угод та інвестицій у Великій Британії.

Сполучені Штати та Велика Британія планують оголосити цього тижня про економічні угоди на суму понад 10 мільярдів доларів у рамках державного візиту президента США Дональда Трампа - повідомили в понеділок високопосадовці США.

За їхніми словами, майбутня угода матиме три ключові напрями. Це - створення нового науково-технічного партнерства, яке має посилити технологічні сектори обох країн. По-друге, розширення співпраці у сфері цивільної ядерної енергетики. І по-третє, поглиблення взаємодії у розробці оборонних технологій. Це проєкти, які в деяких випадках можуть допомогти забезпечити енергією нові центри обробки даних зі штучним інтелектом.

Відносини між Великою Британією та США є найміцнішими у світі. Цього тижня ми впроваджуємо кардинальні зміни в цих відносинах - сказав журналістам речник Стармера.

За інформацією анонімних джерел, які побажали залишитися неназваними, напередодні приїзду Дональда Трампа Велика Британія у суботу оголосила про понад 1,25 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 1,69 млрд доларів США) нових американських інвестицій. До цього пакета входять проєкти PayPal, Bank of America та інших великих компаній. Очікується також, що Nvidia та OpenAI незабаром представлять власні інвестиційні угоди.

За словами джерела, приватна інвестиційна компанія Blackstone планує вкласти 100 млрд фунтів стерлінгів у британські активи протягом найближчих десяти років. Цей крок стане частиною ширшого пакета інвестицій у Європу на суму 500 млрд доларів, про який компанія оголосила раніше.

Крім того, американський провайдер хмарних обчислень CoreWeave повідомив, що цього тижня також анонсує власні інвестиційні проєкти у Великій Британії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп вирушив до Великої Британії з другим державним візитом у супроводі першої леді Меланії Трамп. Він зазначив, що зустріч з королем Чарльзом відбудеться у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці.