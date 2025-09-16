$41.230.05
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Президент США Дональд Трамп с 16 по 18 сентября совершает второй государственный визит в Великобританию. Запланированы встречи с королем Карлом III, королевой Камиллой и премьером Киром Стармером, а также объявление экономических соглашений на более чем 10 миллиардов долларов.

Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать

Президент США Дональд Трамп с 16 по 18 сентября совершает второй государственный визит в Великобританию. В программе - торжественный прием в Виндзорском замке с королем Карлом III и королевой Камиллой, государственный банкет и двусторонние переговоры с премьером Киром Стармером. УНН разбирался, чего ожидать от беспрецедентного визита американского лидера в Британию.

Детали

Трамп отправился в Великобританию со вторым государственным визитом, отметив, что правительство Великобритании хочет "усовершенствовать торговое соглашение". Он сел на борт Air Force One вместе с первой леди США Меланией Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что его поездка "в первую очередь" направлена на встречу с королем и королевой. Это будет первая встреча американского президента с Карлом после его восшествия на трон.

Они мои давние друзья, задолго до того, как он стал королем… Я думаю, что он прекрасно представляет страну, я наблюдал, он такой элегантный джентльмен

- добавил Трамп.

Поездка необычна: обычно президентов США, находящихся на втором сроке, не приглашают с государственным визитом. Вместо этого им предлагают только чай или обед с монархом, как это было в случае с Джорджем Бушем-младшим и Бараком Обамой.

Когда состоится государственный визит Трампа

Букингемский дворец сначала сообщил, что Дональд и Мелания Трампы приняли приглашение короля посетить Великобританию с государственным визитом со среды, 17 сентября, до пятницы, 19 сентября. Как отмечается, приглашение господину Трампу вручил Кир Стармер во время своего визита в Белый дом еще в феврале. Прочитав его, президент США назвал такую возможность "большой честью" и добавил: "и там написано "в Виндзоре" – это действительно что-то".

Впрочем, график американского лидера заставил королевский двор внести коррективы: визит сместили и немного сократили. В результате Трампы прибудут в Британию вечером 16 сентября и вернутся в США уже 18 сентября.

Основной площадкой для торжеств выбрали Виндзорский замок, ведь в Букингемском дворце продолжаются масштабные ремонтные работы. Эта королевская резиденция в Беркшире уже имеет опыт приема высоких гостей: именно здесь в июле состоялся визит президента Франции Эммануэля Макрона.

Расписание мероприятий

Вот некоторые детали расписания, опубликованного Букингемским дворцом:

16 сентября

Дональд и Мелания Трампы прибудут в Великобританию вечером. От имени короля их встретят посол США Уоррен Стивенс и виконт Худ. Супруги остановятся на ночь в частной резиденции Виндзорского замка, без каких-либо публичных мероприятий в этот день.

17 сентября

Утро начнется со встречи президента и первой леди с принцем и принцессой Уэльскими на территории поместья. Уильям и Кейт будут сопровождать высоких гостей на официальную аудиенцию под открытым небом с королем Карлом III и королевой Камиллой.

Далее гостей будет ждать пышная процессия карет, которая пройдет через территорию поместья к замку. Сопровождать их будут всадники Конного полка Домовой кавалерии, военнослужащие и три военных оркестра. В четырехугольнике замка по традиции состоится торжественное приветствие почетным караулом. После этого - обед в кругу королевской семьи и осмотр экспозиции Королевской коллекции.

После обеда супруги Трампов приватно посетят часовню Святого Георгия, чтобы возложить венок на могилу королевы Елизаветы II, с которой встречались во время первого государственного визита.

Особой частью программы станет авиашоу: над восточной лужайкой Виндзорского замка пролетят британская эскадрилья "Красные стрелы" и истребители F-35 ВВС США и Великобритании. Далее - специальная военная церемония отступления. Такая демонстрация является уникальной для государственных визитов и состоится в дополнение к традиционным торжествам.

Вечером в Зале Святого Георгия состоится торжественный государственный банкет. В начале вечера с речами выступят и Дональд Трамп, и король.

18 сентября

Утром президент и первая леди официально попрощаются с королем и королевой в Виндзоре. Далее Трамп отправится в Чекерс, загородную резиденцию премьер-министра в Бакингемшире. Там его встретит почетный караул с авиабазы ВВС Халтон под звуки волынок.

В Чекерсе президент проведет встречу с премьер-министром сэром Киром Стармером и его женой. Запланирован осмотр архивов Уинстона Черчилля, двусторонний разговор и деловой прием с участием канцлера. Ожидается совместная пресс-конференция.

Тем временем Мелания Трамп посетит Кукольный домик королевы Марии и Королевскую библиотеку в Виндзоре. Позже она вместе с принцессой Уэльской посетит сады Фрогмор, где встретится с главным скаутом Дуэйном Филдсом и участниками детской программы "Белки".

После этого первая леди присоединится к мужу в Чекерсе для завершения программы визита, где будут присутствовать сэр Кир и леди Виктория Стармеры, а лорд-камергер передаст официальные поздравления от имени короля.

Стоит отметить, что на этот раз президент США не выступит в британском парламенте - традиционная честь для глав государств, поскольку Палата общин на время визита будет находиться на каникулах из-за проведения партийных конференций.

Список приглашенных

По данным Sky News, во время государственного визита Трампа в Великобританию его будут сопровождать Дженсен Хуан - генеральный директор компании Nvidia, которая сейчас удерживает звание самой дорогой корпорации мира. К нему присоединятся и другие влиятельные руководители технологической и финансовой сфер.

Также ожидается присутствие Сэма Альтмана, главы OpenAI, Ларри Финка - председателя совета директоров и генерального директора инвестиционного гиганта BlackRock, а также Стивена Шварцмана, руководителя мирового лидера в сфере частного капитала Blackstone.

По данным источников, приглашение получил и Тим Кук, генеральный директор Apple. Он может присоединиться к государственному банкету в Виндзорском замке. В то же время известно, что глава JP Morgan Джейми Даймон не сможет принять участие в поездке из-за напряженного рабочего графика.

Чего ожидать от визита Трампа в Британию

Аналитики отмечают, что присутствие таких фигур, как Дженсен Хуан и, вероятно, Сэм Альтман, могут сделать визит Трампа катализатором новой волны крупных корпоративных сделок и инвестиций в Великобритании.

Соединенные Штаты и Великобритания планируют объявить на этой неделе об экономических соглашениях на сумму более 10 миллиардов долларов в рамках государственного визита президента США Дональда Трампа 

- сообщили в понедельник высокопоставленные чиновники США.

По их словам, будущее соглашение будет иметь три ключевых направления. Это - создание нового научно-технического партнерства, которое должно усилить технологические секторы обеих стран. Во-вторых, расширение сотрудничества в сфере гражданской ядерной энергетики. И в-третьих, углубление взаимодействия в разработке оборонных технологий. Это проекты, которые в некоторых случаях могут помочь обеспечить энергией новые центры обработки данных с искусственным интеллектом.

Отношения между Великобританией и США являются самыми прочными в мире. На этой неделе мы внедряем кардинальные изменения в этих отношениях

- сказал журналистам представитель Стармера.

По информации анонимных источников, пожелавших остаться неназванными, накануне приезда Дональда Трампа Великобритания в субботу объявила о более чем 1,25 млрд фунтов стерлингов (приблизительно 1,69 млрд долларов США) новых американских инвестиций. В этот пакет входят проекты PayPal, Bank of America и других крупных компаний. Ожидается также, что Nvidia и OpenAI вскоре представят собственные инвестиционные соглашения.

По словам источника, частная инвестиционная компания Blackstone планирует вложить 100 млрд фунтов стерлингов в британские активы в течение ближайших десяти лет. Этот шаг станет частью более широкого пакета инвестиций в Европу на сумму 500 млрд долларов, о котором компания объявила ранее.

Кроме того, американский провайдер облачных вычислений CoreWeave сообщил, что на этой неделе также анонсирует собственные инвестиционные проекты в Великобритании.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп отправился в Великобританию со вторым государственным визитом в сопровождении первой леди Мелании Трамп. Он отметил, что встреча с королем Карлом состоится в Виндзорском замке, а не в Букингемском дворце.

Алена Уткина

