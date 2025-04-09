Дональд Трамп назначил соучредителя PayPal Кена Говери послом США в Дании, заявив о необходимости контроля над Гренландией. Трамп
считает владение Гренландией критическим для национальной безопасности США.
Элитные модные бренды и ритейлеры рассматривают возможность приема криптовалюты в качестве платежного средства. Французский
универмаг Printemps уже объявил о сотрудничестве с Binance для внедрения крипто-платежей.
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2860 грн/долл. , что на 3 копейки больше предыдущего. В банках доллар можно
купить за 41,64 грн, евро - за 44,09 грн.
PayPay сообщила, что были операции по выводу средств, экспресс-оформлению заказов, криптовалютным сервисам и Venmo.
PayPal сократит около 9% своей рабочей силы, или около 2 500 рабочих мест, из-за снижения прибыли и роста конкуренции.