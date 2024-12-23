Избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США, назвав соучредителя PayPal Кена Ховери своим кандидатом на должность посла США в Дании в воскресенье, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил во время своей первой администрации, что он изучает возможность покупки Гренландии США, и отменил государственную поездку в Данию после того, как датские чиновники заявили, что автономная территория, которая является частью их королевства, не продается.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", - сказал Трамп в сообщении Truth Social.

"Кен прекрасно справится с представлением интересов Соединенных Штатов", - добавил он относительно Ховери.

Представители как Трампа, так и Министерства иностранных дел Дании не сразу ответили на запрос Axios о комментарии вечером.

Трамп сделал свои последние заявления по Гренландии после того, как ранее в выходные потребовал, чтобы власти Панамы снизили сборы для американских судов за транзит через Панамский канал или вернули контроль над ним Соединенным Штатам.

Дополнение

США несколько раз с 1867 года рассматривали возможность или пытались купить Гренландию - самый большой в мире остров, который не является континентом.

Гренландия является частью континента Северная Америка, но имеет тесные геополитические связи с Европой и получала финансирование ЕС, поскольку классифицируется как заморская территория, связанная с блоком через Данию.

Территория имеет выход к Арктике, где продолжается гонка между странами за ресурсы в регионе, который, как свидетельствуют исследования, уже испытывает последствия изменения климата.

В последние годы россия пыталась заявить права на территорию до исключительной экономической зоны Гренландии.

Природные ресурсы Гренландии включают золото, серебро, медь и уран, и считается, что в водах у берегов этой территории есть значительный потенциал для нефти.