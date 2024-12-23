Трамп дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США
Киев • УНН
Дональд Трамп назначил соучредителя PayPal Кена Говери послом США в Дании, заявив о необходимости контроля над Гренландией. Трамп считает владение Гренландией критическим для национальной безопасности США.
Избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США, назвав соучредителя PayPal Кена Ховери своим кандидатом на должность посла США в Дании в воскресенье, сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Трамп заявил во время своей первой администрации, что он изучает возможность покупки Гренландии США, и отменил государственную поездку в Данию после того, как датские чиновники заявили, что автономная территория, которая является частью их королевства, не продается.
"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", - сказал Трамп в сообщении Truth Social.
"Кен прекрасно справится с представлением интересов Соединенных Штатов", - добавил он относительно Ховери.
Представители как Трампа, так и Министерства иностранных дел Дании не сразу ответили на запрос Axios о комментарии вечером.
Трамп сделал свои последние заявления по Гренландии после того, как ранее в выходные потребовал, чтобы власти Панамы снизили сборы для американских судов за транзит через Панамский канал или вернули контроль над ним Соединенным Штатам.
Дополнение
США несколько раз с 1867 года рассматривали возможность или пытались купить Гренландию - самый большой в мире остров, который не является континентом.
Гренландия является частью континента Северная Америка, но имеет тесные геополитические связи с Европой и получала финансирование ЕС, поскольку классифицируется как заморская территория, связанная с блоком через Данию.
Территория имеет выход к Арктике, где продолжается гонка между странами за ресурсы в регионе, который, как свидетельствуют исследования, уже испытывает последствия изменения климата.
В последние годы россия пыталась заявить права на территорию до исключительной экономической зоны Гренландии.
Природные ресурсы Гренландии включают золото, серебро, медь и уран, и считается, что в водах у берегов этой территории есть значительный потенциал для нефти.