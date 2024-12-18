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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лакшери бренды планируют принимать криптовалюту на фоне роста биткоина

Лакшери бренды планируют принимать криптовалюту на фоне роста биткоина

Киев  •  УНН

 • 9728 просмотра

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Элитные модные бренды и ритейлеры рассматривают возможность приема криптовалюты в качестве платежного средства. Французский универмаг Printemps уже объявил о сотрудничестве с Binance для внедрения крипто-платежей.

Резкий рост стоимости биткоина привлек внимание элитных модных брендов и ритейлеров, которые начали рассматривать криптовалюту как средство платежа. Это не только открывает доступ к новым источникам дохода, но и помогает завоевать лояльность криптоинвесторов.

Пишет УНН с ссылкой на Reuters.

До сих пор лишь несколько лакшери брендов, таких как LVMH, часовые марки Hublot и Tag Heuer, а также модные бренды Gucci и Balenciaga, принадлежащие Kering, экспериментировали с криптовалютными платежами. 

Недавно высококлассный французский универмаг Printemps объявил о сотрудничестве с крупнейшей криптовалютной биржей Binance и финансово-технологической компанией Lyzi. Это партнерство позволит Printemps принимать криптовалюту, включая биткоин и эфириум, в своих магазинах во Франции, став первым универмагом в Европе, который сделал такой шаг.

На фоне роста биткоина этот пример заинтересовал другие бренды и ритейлеров, которые также рассматривают возможность внедрения криптовалютных платежей.

«Было довольно много звонков - это вызвало интерес», - сказал президент Binance France Дэвид Принкей, который сообщил, что компания ведет переговоры с другими роскошными лейблами.

Производитель роскошных зажигалок и ручек S.T. Dupont заявил Reuters, что планирует внедрить криптовалютные платежи в своих двух парижских магазинах перед праздниками.

В сфере услуг круизная компания Virgin Voyages начала принимать биткоин в качестве оплаты за годовой абонемент на свои лайнерные круизы стоимостью $120 000.

Регуляторы давно предостерегают, что криптовалюты, такие как биткоин, являются высокорисковыми активами с ограниченным применением в реальном мире. Высокая волатильность также создавала препятствия для широкого использования криптовалют в качестве платежного средства.

Однако поддержка новоизбранного президента США Дональда Трампа, который планирует ввести более дружественное регулирование криптовалют, стимулировала рекордный рост биткоина. Аналитики S&P отмечают, что ситуация начинает меняться благодаря инновациям в блокчейн-технологиях, которые способствуют повышению стабильности криптовалют.

Элитные бренды давно стремятся привлечь богатых покупателей из технологической индустрии. Например, Hermès в партнерстве с Apple выпустил эксклюзивную серию Apple Watch с кожаными ремешками от французского производителя.

Недавний рост стоимости биткоина, который превысил $107 000, привлек новые инвестиции в сектор роскоши, который переживает один из самых больших спадов за последние годы. По словам Эндрю О'Нила, аналитика цифровых активов S&P Global Ratings, принятие криптовалютных платежей позволяет брендам позиционировать себя как инновационных игроков на рынке, что способствует их привлечению молодой аудитории.

Однако большинство ритейлеров конвертируют криптовалюты в евро или доллары для снижения рисков волатильности, а покупатели часто используют знакомые платежные сервисы, такие как PayPal или Venmo.

Биткоин-инвесторы, которые получили значительные прибыли, все чаще выбирают роскошные товары, такие как дизайнерские сумки или часы, для диверсификации своих активов. Например, Balenciaga выпустил кожаную визитницу для криптокошелька Ledger Stax, которая стоит 350 евро. Аппаратное обеспечение Ledger, например Stax с сенсорным экраном, стало популярным среди покупателей премиум-класса.

Рост биткойна в конце 2021 года вызвал первоначальный шквал интереса со стороны лакшери брендов, в частности Tag Heuer, который в то время возглавлял потомок LVMH Фредерик Арно, а также Gucci, который в следующем году принимал платежи в криптовалюте за некоторые покупки в США.

Напомним 

Во вторник биткоин продолжил рост, временно достигнув рекордных уровней на фоне оптимизма относительно возможного создания Стратегического биткоин-резерва.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
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donald-trampДональд Трамп
frantsiyaФранция
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