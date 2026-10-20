В Британии хотят ослабить контроль Apple над бесконтактными платежами — что предлагают

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Во вторник британский регулятор в сфере конкуренции заявил, что намерен ослабить контроль Apple над рынком бесконтактных платежей. В частности, предлагается, чтобы компания снизила комиссии и устранила технические барьеры, что позволит конкурирующим сервисам соперничать с Apple Pay, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) сообщило, что эти предложения приведут к "значительному снижению комиссий за доступ" и упростят использование бесконтактной технологии Apple, открывая рынок для конкуренции со стороны цифровых банков и других поставщиков услуг.

Предлагаемые меры являются менее жесткими, чем те, что были введены Европейским Союзом в 2024 году (в частности, требование предоставить разработчикам сторонних цифровых кошельков бесплатный доступ). По словам CMA, с тех пор такие компании, как Vipps, PayPal, Klarna, Curve и BBVA, уже запустили собственные альтернативные платежные приложения.

Исполнительный директор CMA Сара Карделл отметила, что эти предложения будут способствовать развитию инноваций, расширению выбора для потребителей, а также укреплению важного для Британии сектора финансовых технологий (финтеха).

"Мы получили информацию о том, что высокие комиссии, строгие условия и технические ограничения, связанные с бесконтактной технологией Apple, чрезмерно усложняют внедрение инноваций и конкуренцию для других участников рынка", — сказала она.

"Устранив барьеры для входа на рынок, мы сможем создать условия, при которых перспективные британские компании со смелыми идеями смогут разрабатывать новые продукты и услуги — от платежных приложений и цифровых удостоверений до проездных билетов и цифровых ключей".

CMA проводит общественное обсуждение этих предложений до 17 ноября, после чего будет принято окончательное решение.

По данным CMA, популярность бесконтактных платежей стремительно растет: сейчас на них приходится 39% всех платежей, тогда как десять лет назад этот показатель составлял лишь 3%. Кроме того, более 60% взрослого населения пользуются цифровыми кошельками, среди которых Apple Wallet является самым популярным в Великобритании.

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Добавим

В компании Apple заявили, что уже предоставили разработчикам возможность внедрять бесконтактные платежи в своих приложениях с помощью технологии NFC (которая позволяет iPhone взаимодействовать с платежным терминалом или считывателем) и специального защищенного модуля (Secure Element), где хранятся конфиденциальные данные, такие как реквизиты карт и криптографические ключи. В компании отметили, что это позволило разработчикам создавать продукты и услуги — в частности, для осуществления платежей в магазинах, оплаты проезда в транспорте и приобретения билетов на мероприятия, — гарантируя при этом, что конфиденциальные данные пользователей остаются защищенными в соответствии с высочайшими стандартами безопасности.

"Мы считаем, что CMA не должна требовать от Apple применять подход, предусматривающий более низкий уровень защиты конфиденциальности и безопасности", — заявил представитель Apple.

"Мы и впредь будем вести конструктивный диалог, чтобы достичь результата, который наилучшим образом будет отвечать интересам наших пользователей".