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AI вместо мотыг: Филиндаш предложил стратегию восстановления Украины после войны

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Политолог Евгений Филиндаш призывает Украину инвестировать в искусственный интеллект. Он отмечает исторический вклад украинцев в развитие технологий.

AI вместо мотыг: Филиндаш предложил стратегию восстановления Украины после войны

Будущее Украины после войны — не в агросекторе и недрах, а в развитии интеллектуального сектора. Об этом пишет политолог Евгений Филиндаш, комментируя глобальные технологические тренды.

По его словам, только за первые месяцы 2025 года более 52 тысяч IT-специалистов по всему миру лишились работы из-за стремительного развития искусственного интеллекта. Машины уже сегодня заменяют человека в рутинном программировании, и это только начало.

"Но это не повод делать вывод, что интеллектуальные профессии — баловство, а кирка и плуг — наше всё. Война не вечна. И когда она закончится — встанет вопрос: а что дальше?" — отмечает Филиндаш.

Эксперт подчеркивает, что курс на превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток — путь в никуда. "Мы уже давно идём по нему, подписывая "сделки по недрам" и выпрашивая очередные кредиты в обмен на уран, литий и рабочую силу. Через 10 лет это обернётся тем, что Украина будет ассоциироваться только с шахтами, фермами и нищими учителями", — пишет политолог.

В то же время, напоминает он, именно уроженцы Украины стояли у истоков таких цифровых гигантов, как PayPal, WhatsApp, GitLab, Grammarly и многих других.

"Если заглянуть глубже — один из первых компьютеров в мире — "МЭСМ" — был создан в Киеве. А в 1960-х годах под руководством академика Виктора Глушкова была разработана система ОГАС — предвестник Интернета. Кибернетика, математика, инженерные школы — всё это у нас уже было. Почему бы не вспомнить это и не вложиться туда, где конкурентное преимущество — мозг, а не геология? Сейчас кажется, что это "не про нас". Как не про нас была разработка дронов – теперь Украина один из мировых лидеров в этом направлении", — акцентирует эксперт. Он считает, что Украина должна заявить о себе в гонке ИИ, наряду с США и Китаем. Для этого необходимы целевая государственная стратегия, системная поддержка, долгосрочные инвестиции в образование и прикладные разработки.

"AI будет в каждом доме, каждой школе, каждой больнице — уже через 5 лет. Если мы не сядем в этот поезд сейчас, потом уже будет поздно", — резюмирует Филиндаш.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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