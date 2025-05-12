AI замість мотик: Філіндаш запропонував стратегію відновлення України після війни

Майбутнє України після війни — не в агросекторі та надрах, а в розвитку інтелектуального сектора. Про це пише політолог Євген Філіндаш, коментуючи глобальні технологічні тренди.

За його словами, тільки за перші місяці 2025 року понад 52 тисячі IT-фахівців по всьому світу втратили роботу через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Машини вже сьогодні замінюють людину в рутинному програмуванні, і це тільки початок.

"Але це не привід робити висновок, що інтелектуальні професії — пустощі, а кирка і плуг — наше все. Війна не вічна. І коли вона закінчиться — постане питання: а що далі?" — зазначає Філіндаш.

Експерт підкреслює, що курс на перетворення України на аграрно-сировинний придаток — шлях у нікуди. "Ми вже давно йдемо ним, підписуючи "угоди щодо надр" і випрошуючи чергові кредити в обмін на уран, літій і робочу силу. Через 10 років це обернеться тим, що Україна асоціюватиметься тільки з шахтами, фермами і злиденними вчителями", — пише політолог.

Водночас, нагадує він, саме уродженці України стояли біля витоків таких цифрових гігантів, як PayPal, WhatsApp, GitLab, Grammarly та багатьох інших.

"Якщо зазирнути глибше — один із перших комп'ютерів у світі — "МЭСМ" — був створений у Києві. А в 1960-х роках під керівництвом академіка Віктора Глушкова була розроблена система ОГАС — провісник Інтернету. Кібернетика, математика, інженерні школи — все це в нас уже було. Чому б не згадати це і не вкластися туди, де конкурентна перевага — мозок, а не геологія? Зараз здається, що це "не про нас". Як не про нас була розробка дронів - тепер Україна один зі світових лідерів у цьому напрямку", - акцентує експерт.

Він вважає, що Україна має заявити про себе в перегонах ШІ, поряд зі США та Китаєм. Для цього необхідні цільова державна стратегія, системна підтримка, довгострокові інвестиції в освіту і прикладні розробки.

"AI буде в кожному будинку, кожній школі, кожній лікарні — вже через 5 років. Якщо ми не сядемо в цей поїзд зараз, потім уже буде пізно", — резюмує Філіндаш.