Глава МИД Польши Сикорский призывает Илона Маска остановить использование Starlink россиянами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американского предпринимателя, основателя компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company Илона Маска предотвратить использование россиянами Starlink для ударов по Украине. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Сикорский отметил, что зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить бренду как самого Илона Маска, так и компаний и стартапов, основателем которых он является.

Эй, дружище, Илон Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для атак на украинские города? Зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить вашему бренду - говорится в сообщении.

Контекст

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

