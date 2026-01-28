Глава МИД Польши Сикорский призывает Илона Маска остановить использование Starlink россиянами

$43.130.01
51.060.41
ukenru
03:48 • 10241 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 28574 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 45149 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 35575 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 51366 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 29314 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 52909 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25207 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18791 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 43491 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
100%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы27 января, 21:31 • 10640 просмотра
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 11298 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 13600 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 13230 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб04:58 • 10439 просмотра
публикации
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 370 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 51374 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 37060 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 52916 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 51279 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джером Пауэлл
Николас Мадуро
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 18517 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 18219 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 25930 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 29573 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 36335 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Truth Social
WhatsApp

Глава МИД Польши Сикорский призывает Илона Маска остановить использование Starlink россиянами

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Илона Маска предотвратить использование Starlink россиянами для ударов по Украине. Он отметил, что зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить бренду Маска.

Глава МИД Польши Сикорский призывает Илона Маска остановить использование Starlink россиянами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американского предпринимателя, основателя компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company Илона Маска предотвратить использование россиянами Starlink для ударов по Украине. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Подробности

Сикорский отметил, что зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить бренду как самого Илона Маска, так и компаний и стартапов, основателем которых он является.

Эй, дружище, Илон Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для атак на украинские города? Зарабатывание денег на военных преступлениях может навредить вашему бренду

- говорится в сообщении.

Контекст

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%19.01.26, 18:20 • 57449 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Техника
Бренд
Социальная сеть
Война в Украине
Старлинк
PayPal
Нейралинк
SpaceX
Илон Маск
Украина