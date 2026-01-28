Глава МЗС Польщі Сікорський закликає Ілона Маска зупинити використання Starlink росіянами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського підприємця, засновника компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company Ілона Маска запобігти використанню росіянами Starlink для ударів по Україні. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Сікорський зазначив, що заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити бренду як самого Ілона Маска, так і компаній і стартапів, засновником яких він є.

Гей, друже, Ілон Маск, чому б тобі не зупинити росіян від використання Starlink для атак на українські міста? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду - йдеться в дописі.

Контекст

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Водночас інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

