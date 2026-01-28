Глава МЗС Польщі Сікорський закликає Ілона Маска зупинити використання Starlink росіянами

$43.130.01
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 28844 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 45399 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 35793 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 51739 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29388 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 53141 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25216 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18794 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 43649 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Популярнi новини
На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи27 січня, 21:31 • 10831 перегляди
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12 • 11482 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31 • 13798 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 13428 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 10652 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 518 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 51749 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 37251 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 53148 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 51483 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Ніколас Мадуро
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Харківська область
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 18627 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 18319 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 26031 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 29667 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 36418 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Truth Social
WhatsApp

Глава МЗС Польщі Сікорський закликає Ілона Маска зупинити використання Starlink росіянами

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Ілона Маска запобігти використанню Starlink росіянами для ударів по Україні. Він зазначив, що заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити бренду Маска.

Глава МЗС Польщі Сікорський закликає Ілона Маска зупинити використання Starlink росіянами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського підприємця, засновника компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company Ілона Маска запобігти використанню росіянами Starlink для ударів по Україні. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Сікорський зазначив, що заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити бренду як самого Ілона Маска, так і компаній і стартапів, засновником яких він є.

Гей, друже, Ілон Маск, чому б тобі не зупинити росіян від використання Starlink для атак на українські міста? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду

- йдеться в дописі.

Контекст

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Водночас інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%19.01.26, 18:20 • 57449 переглядiв

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Техніка
Бренд
Соціальна мережа
Війна в Україні
Starlink
PayPal
Neuralink
SpaceX
Ілон Маск
Україна