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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за двухчасового сбоя в системе PayPal тысячи людей по всему миру не смогли получить доступ к своим счетам

Из-за двухчасового сбоя в системе PayPal тысячи людей по всему миру не смогли получить доступ к своим счетам

Киев  •  УНН

 • 7796 просмотра

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PayPay сообщила, что были операции по выводу средств, экспресс-оформлению заказов, криптовалютным сервисам и Venmo.

Многие пользователи PayPal столкнулись со сбоями в работе платежной системы в четверг, которые длились два часа. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

В четверг около 11 часов PayPal перестал работать должным образом, пользователи не могут получить доступ к своим средствам.

На странице статуса компании сообщается, что у нее возникла "системная проблема", которая вызвала проблемы в различных частях PayPal, включая возможность вывода средств или использования инструмента экспресс-оформления заказа.

Проблемы также повлияли на криптовалютное предложение PayPal и приложения Xoom и Venmo, с помощью которых можно отправлять деньги онлайн.

Другие части PayPal - такие как Zettle, небольшие карточные автоматы, которые используются многими трейдерами для совершения продаж - работали как ожидалось, указано на странице.

Веб-сайт Down Detector зарегистрировал огромный всплеск количества людей, которые сообщали о проблемах около полудня.

Примерно через два часа PayPal сообщил, что устранил системную проблему, которая затронула несколько продуктов в производственной среде компании. Компания сообщила, что столкнулась со значительным количеством сбоев в обслуживании, о которых продавцы сообщали как о "HTTP 500 ошибке для REST API-вызовов".

Этот инцидент вызвал беспокойство среди обширной пользовательской базы PayPal, особенно в сообществе продавцов, которые полагаются на его услуги для обработки платежей.

Напомним

Летом масштабный технологический сбой поразил аэропорты по всему миру, вызвав задержки рейсов и проблемы с регистрацией. Авиакомпании и аэропорты сообщают о трудностях с ИТ-системами и обслуживанием пассажиров.

Впоследствии Delta Air Lines подала иск против CrowdStrike из-за глобального сбоя системы в июле. Инцидент привел к отмене рейсов для 1,3 млн пассажиров и убыткам в более чем 500 млн долларов.

Технический сбой вызвал задержки и отмену рейсов в аэропорту Франкфурта4 окт. 2024, 10:10 • 12973 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
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