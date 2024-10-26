Delta Air Lines судиться з CrowdStrike через збій на пів мільярда доларів
Київ • УНН
Delta Air Lines подала позов проти CrowdStrike через глобальний збій системи в липні. Інцидент призвів до скасування рейсів для 1,3 млн пасажирів та збитків у понад 500 млн доларів.
Delta Air Lines подала позов проти CrowdStrike в Джорджії через глобальний збій у липні, що призвів до скасування рейсів для 1,3 мільйона клієнтів і збитків понад 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У позові, поданому до Верховного суду округу Фултон, Delta стверджує, що проблеми виникли через "катастрофічне" оновлення програмного забезпечення від CrowdStrike, яке призвело до збою мільйонів комп'ютерів на базі Windows у всьому світі. Компанія оцінює свої втрати в понад 500 мільйонів доларів, вказуючи на значний негативний вплив на операції та репутацію перевізника.
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