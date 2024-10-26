Delta Air Lines судится с CrowdStrike из-за сбоя на полмиллиарда долларов

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 151561 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

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Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Delta Air Lines судится с CrowdStrike из-за сбоя на полмиллиарда долларов

Delta Air Lines судится с CrowdStrike из-за сбоя на полмиллиарда долларов

Киев  •  УНН

01:01 • 1903 просмотра

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Delta Air Lines подала иск против CrowdStrike из-за глобального сбоя системы в июле. Инцидент привел к отмене рейсов для 1,3 млн пассажиров и убыткам в более 500 млн долларов.

Delta Air Lines подала иск против CrowdStrike в Джорджии из-за глобального сбоя в июле, который привел к отмене рейсов для 1,3 миллиона клиентов и убытков более 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В иске, поданном в Верховный суд округа Фултон, Delta утверждает, что проблемы возникли из-за «катастрофического» обновления программного обеспечения от CrowdStrike, которое привело к сбою миллионов компьютеров на базе Windows во всем мире. Компания оценивает свои потери в более 500 миллионов долларов, указывая на значительное негативное влияние на операции и репутацию перевозчика.

Air Moldova отменила еще несколько рейсов9 марта 2023, 13:44 • 840537 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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