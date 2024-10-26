Delta Air Lines судится с CrowdStrike из-за сбоя на полмиллиарда долларов
Киев • УНН
Delta Air Lines подала иск против CrowdStrike из-за глобального сбоя системы в июле. Инцидент привел к отмене рейсов для 1,3 млн пассажиров и убыткам в более 500 млн долларов.
Delta Air Lines подала иск против CrowdStrike в Джорджии из-за глобального сбоя в июле, который привел к отмене рейсов для 1,3 миллиона клиентов и убытков более 500 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В иске, поданном в Верховный суд округа Фултон, Delta утверждает, что проблемы возникли из-за «катастрофического» обновления программного обеспечения от CrowdStrike, которое привело к сбою миллионов компьютеров на базе Windows во всем мире. Компания оценивает свои потери в более 500 миллионов долларов, указывая на значительное негативное влияние на операции и репутацию перевозчика.
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