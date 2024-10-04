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Технический сбой вызвал задержки и отмену рейсов в аэропорту Франкфурта

Технический сбой вызвал задержки и отмену рейсов в аэропорту Франкфурта

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 10:10  •  5173 просмотра

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В аэропорту Франкфурта зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Проблема уже устранена.

В аэропорту Франкфурта в Германии зафиксировали массовые задержки и отмены рейсов из-за технического сбоя, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Детали

«Техническая неисправность в системе управления воздушным движением в Германии привела к серьезным проблемам в аэропорту Франкфурта. Как сообщается на сайте оператора аэропорта Fraport, многие рейсы сейчас вылетают с задержкой или вовсе отменяются», - пишет издание.

Немецкая служба управления воздушным движением сообщила о сбое в системе обмена данными. Сейчас, как уточняется, проблема уже устранена - более подробной информации ведомство не предоставило.

Дополнение

Издание отмечает, что накануне в аэропорту Мюнхена очередь из людей растянулась на все здание и достигла двух километров. Многие пассажиры опоздали на свои рейсы из-за длительного ожидания. Администрация аэропорта предупредила, что в эти выходные в связи с окончанием Октоберфеста ситуация может повториться.

На этом фоне глава авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор назвал аэропорт в Мюнхене худшим в Европе. По его словам, задержки рейсов и нехватка персонала там - вполне нормальное явление.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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