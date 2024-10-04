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Технічний збій спричинив затримки і відміну рейсів в аеропорту Франкфурта

Технічний збій спричинив затримки і відміну рейсів в аеропорту Франкфурта

Київ • УНН

 • 13274 перегляди

В аеропорту Франкфурта зафіксовано масові затримки та скасування рейсів через технічний збій у системі управління повітряним рухом. Проблему вже усунуто.

В аеропорту Франкфурта у Німеччині зафіксували масові затримки та скасування рейсів через технічний збій, пише УНН з посиланням на Bild.

Деталі

"Технічна несправність у системі управління повітряним рухом у Німеччині призвела до серйозних проблем в аеропорту Франкфурта. Як повідомляється на сайті оператора аеропорту Fraport, багато рейсів зараз вилітають із затримкою або зовсім скасовуються", - пише видання.

Німецька служба управління повітряним рухом повідомила про збій у системі обміну даними. Нині, як уточнюється, проблему вже усунуто - докладнішої інформації відомство не надало.

Доповнення

Видання зазначає, що напередодні в аеропорту Мюнхена черга з людей розтяглася на всю будівлю і сягнула двох кілометрів. Багато пасажирів запізнилися на свої рейси через тривале очікування. Адміністрація аеропорту попередила, що цими вихідними у зв'язку із закінченням Октоберфесту ситуація може повторитися.

На цьому тлі голова авіакомпанії Lufthansa Карстен Шпор назвав аеропорт у Мюнхені найгіршим у Європі. За його словами, затримки рейсів та нестача персоналу там - цілком нормальне явище.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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