Курс валют на 22 ноября: доллар незначительно вырос

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НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,2860 грн/долл., что на 3 копейки больше предыдущего. В банках доллар можно купить за 41,64 грн, евро - за 44,09 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,2860 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,28 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 41,64 грн, а продать за 41,15 в банках.

- Евро можно купить за 44,09 грн, а продать за 43,50 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,55-41,60 грн, а евро - по 43,81-44,05 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,24-41,26 грн/долл. для доллара и 43,4463-43,4467 грн/евро для евро.

Напомним,

Многие пользователи PayPal столкнулись со сбоями в работе платежной системы в четверг, которые длились два часа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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