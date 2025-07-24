Назарий Гусаков обманул благотворителей на 1,3 млн грн: ему сообщили о подозрении

Под видом сбора средств на лечение СМА львовянин Назарий Гусаков обманул благотворителей на более чем 1,3 млн грн. Он бесплатно получал необходимую терапию, а собранные средства тратил на собственные нужды, в частности азартные игры и инвестиции в криптовалюты. Ему заочно объявлено подозрение в масштабном мошенничестве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Как указывают прокуроры, его благотворительная кампания сопровождалась активной информационной поддержкой через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.) и с участием публичных лиц и инфлюенсеров, которые способствовали распространению сбора.

При этом, по данным Львовского городского совета, "указанное лечение на момент сбора он получал бесплатно".

"В ходе расследования уголовного производства получены доказательства завладения им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн. Собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты", - сообщили прокуроры.

Они добавили, что Гусакову "заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества под предлогом сбора помощи на лечение по ч. 5 ст. 190 УК Украины".

"Подозрение объявлено заочно, последний фигурант находится за пределами Украины. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Нацполиции.

Добавим

Гусаков накануне, когда узнал, что ОГП собирается выдвинуть ему подозрение в мошенничестве, записал видеообращение.

Сегодня узнал, что Офис Генпрокурора хочет вручить мне подозрение в совершении преступления. Я не скрываюсь от следствия, от суда. Сообщаю свое физическое местонахождение – это медицинское учреждение… которое находится в Милане… В Италию приехал я 12 мая. Мои интересы представляет адвокат Бердий Наталья. Мое состояние здоровья на данный момент – тяжелое: я не могу долго разговаривать, держать телефон в руках, сидеть в коляске из-за боли в спине. Помогает записать это видеообращение моя мама - сказал Гусаков.

Напомним

31-летнего львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией, подозревают в мошенничестве при сборе средств на лечение. Пользователи соцсетей заметили расхождения в его отчетах, следы фотошопа на скриншотах и предполагают, что он завышал потребности в лекарствах, выводил деньги в крипту и тратил на азартные игры.

МВД проводило проверки и устанавливало причастных и пострадавших лиц, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину 13 июня.

Также правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение львовянина.

Полиция провела обыски в Киеве и Львове по местам его проживания и его родственников и знакомых, чтобы установить возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

27 июня правоохранители задержали близкого друга Назария Гусакова, который во время обысков пытался сбежать на авто, умышленно наехав на оперуполномоченного ДСР. Мужчина задержан, автомобиль на арестплощадке.

Ранее УНН писал, что по делу о мошенничестве со сбором средств на лечение спинальной мышечной атрофии допрошено более 400 человек. Из 100 млн грн, собранных Назарием Гусаковым, 2 млн грн фигурируют в подозрении из-за отказа 337 потерпевших от претензий.