Назарій Гусаков ошукав доброчинців на 1,3 млн грн: йому повідомили про підозру

Під виглядом збору коштів на лікування СМА львівʼянин Назарій Гусаков ошукав доброчинців на понад 1,3 млн грн. Він безплатно отримував необхідну терапію, а зібрані кошти витрачав на власні потреби, зокрема азартні ігри та інвестиції в криптовалюти. Йому заочно оголошено підозру у масштабному шахрайстві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Як вказують прокурори, його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору.

При цьому, за даними Львівської міської ради, "зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно".

"Під час розслідування кримінального провадження здобуто докази, заволодіння ним коштами громадян та юридичних осіб на суму понад 1,3 млн грн. Зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувались на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти", - повідомили прокурори.

Вони додали, що Гусакову "заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України".

"Підозру оголошено заочно, останній фігурант перебуває за межами України. Досудове розслідування триває", - додали у Нацполіції.

Додамо

Гусаков напередодні, коли дізнався, що ОГП збирається висунути йому підозру у шахрайстві, записав відеозвернення.

Сьогодні дізнався, що Офіс Генпрокурора хоче вручити мені підозру у скоєнні злочину. Я не ховаюсь від слідства, від суду. Повідомляю своє фізичне місце знаходження – це медичний заклад…який знаходиться в Мілані…В Італію приїхав я 12 травня. Мої інтереси представляє адвокат Бердій Наталя. Мій стан здоров'я станом на зараз – важкий: я не можу довго розмовляти, тримати телефон в руках, сидіти у візку через біль у спині. Допомагає записати це відеозвернення моя мама - сказав Гусаков.

Нагадаємо

31-річного львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію, підозрюють у шахрайстві під час збору коштів на лікування. Користувачі соцмереж помітили розбіжності у його звітах, сліди фотошопу на скрінах та припускають, що він завищував потреби у ліках, виводив гроші у крипту та витрачав на азартні ігри.

МВС проводило перевірки та встановлювали причетних та постраждалих осіб, а також місце перебування Гусакова, який залишив Україну 13 червня.

Також правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина.

Поліція провела обшуки у Києві та Львові за місцями його проживання та його родичів і знайомих, аби встановити можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.

27 червня правоохоронці затримали близького друга Назарія Гусакова, який під час обшуків намагався втекти на авто, умисно наїхавши на оперуповноваженого ДСР. Чоловіка затримано, автомобіль на арештмайданчику.

Раніше УНН писав, що у справі про шахрайство зі збором коштів на лікування спінальної м'язової атрофії допитано понад 400 осіб. З 100 млн грн, зібраних Назарієм Гусаковим, 2 млн грн фігурують у підозрі через відмову 337 потерпілих від претензій.