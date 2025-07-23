Генпрокурор: У справі Назарія Гусакова вже допитано понад 400 осіб

В рамках розслідування кримінального провадження, щодо шахрайства під час збору на лікування спінальної м’язової атрофії, вже було допитано більше 400 осіб. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

Велика кількість потерпілих відмовилися від статусу потерпілих. І сума десь 2 мільйони гривень (завданих збитків – ред.). Справа в тому, що всю суму збитків ми не можемо йому інкримінувати, адже 337 потерпілих відмовились від своїх претензій - повідомив Генпрокурор.

За його словами, наразі слідство ще триває і проводиться збір доказів для встановлення повної картини.

Як повідомили УНН в Офісі Генпрокурора, в рамках розслідування кримінального провадження було загалом допитано більше 400 осіб. Згоду на визнання себе потерпілими наразі надали 88 осіб – сума завданих їм збитків 2 млн грн.

Щодо тих, хто відмовився від статусу потерпілого, то, як повідомили в Офісі Генпрокурора, деякі з них не хотіли брати участь у слідчих діях, зокрема, і через віддаленість свого проживання, або ж зіслалися на незначну суму пожертв, милосердя та великодушність щодо фігуранта провадження. Саме тому, від загальної суми 100 млн грн, яка надійшла на рахунки Гусакова, наразі у підозрі фігурує 2 млн.

Водночас, аналіз транзакцій, яких тисячі, ще триває – це дасть змогу встановити широке коло осіб, які постраждали від шахрайських дій. Вже на даний час встановлено понад 1200 осіб, які перерахували Гусакову суми понад 10 тисяч гривень. Частина з цих осіб або перебували за кордоном, або виїхали з України.

Найбільша сума пожертв, яка була переказана Гусакову, становить 2 млн грн, а найменша – 100 грн.

Слідством також встановлено, що зібрані кошти здебільшого використовувалися не за призначенням, а на особисті потреби, азартні ігри та інвестиції у криптовалюту.

Нагадаємо

31-річного львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію, підозрюють у шахрайстві після збору коштів на лікування. Користувачі соцмереж помітили розбіжності у його звітах, сліди фотошопу на скрінах та припускають, що він завищував потреби у ліках, виводив гроші у крипту та витрачав на азартні ігри.

МВС проводило перевірки у справі можливого шахрайства Назарія Гусакова. Встановлюються причетні та постраждалі особи, а також місцезнаходження Гусакова, який залишив Україну 13 червня.

Також правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу в дороговартісному препараті.

Поліція провела обшуки у Києві та Львові за місцями проживання Назарія Гусакова, його родичів та знайомих. Слідство встановлює можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.

27 червня правоохоронці затримали близького друга Назарія Гусакова, який під час обшуків намагався втекти на авто, умисно наїхавши на оперуповноваженого ДСР. Чоловіка затримано, автомобіль на арештмайданчику, тривають слідчі дії у справі шахрайства.