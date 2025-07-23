Генпрокурор: По делу Назария Гусакова уже допрошено более 400 человек

В рамках расследования уголовного производства о мошенничестве при сборе средств на лечение спинальной мышечной атрофии уже было допрошено более 400 человек. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

Большое количество потерпевших отказались от статуса потерпевших. И сумма где-то 2 миллиона гривен (нанесенного ущерба – ред.). Дело в том, что всю сумму ущерба мы не можем ему инкриминировать, ведь 337 потерпевших отказались от своих претензий - сообщил Генпрокурор.

По его словам, сейчас следствие еще продолжается и проводится сбор доказательств для установления полной картины.

Как сообщили УНН в Офисе Генпрокурора, в рамках расследования уголовного производства было в общей сложности допрошено более 400 человек. Согласие на признание себя потерпевшими сейчас дали 88 человек – сумма нанесенного им ущерба 2 млн грн.

Что касается тех, кто отказался от статуса потерпевшего, то, как сообщили в Офисе Генпрокурора, некоторые из них не хотели участвовать в следственных действиях, в частности, и из-за удаленности своего проживания, или же сослались на незначительную сумму пожертвований, милосердие и великодушие в отношении фигуранта производства. Именно поэтому, от общей суммы 100 млн грн, поступившей на счета Гусакова, сейчас в подозрении фигурирует 2 млн.

В то же время, анализ транзакций, которых тысячи, еще продолжается – это позволит установить широкий круг лиц, пострадавших от мошеннических действий. Уже на данный момент установлено более 1200 человек, которые перечислили Гусакову суммы более 10 тысяч гривен. Часть из этих лиц либо находились за границей, либо выехали из Украины.

Наибольшая сумма пожертвований, которая была переведена Гусакову, составляет 2 млн грн, а наименьшая – 100 грн.

Следствием также установлено, что собранные средства в основном использовались не по назначению, а на личные нужды, азартные игры и инвестиции в криптовалюту.

Напомним

31-летнего львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией, подозревают в мошенничестве после сбора средств на лечение. Пользователи соцсетей заметили расхождения в его отчетах, следы фотошопа на скринах и предполагают, что он завышал потребности в лекарствах, выводил деньги в крипту и тратил на азартные игры.

МВД проводило проверки по делу возможного мошенничества Назария Гусакова. Устанавливаются причастные и пострадавшие лица, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину 13 июня.

Также правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение львовянина Назария Гусакова, который заявлял о потребности в дорогостоящем препарате.

Полиция провела обыски в Киеве и Львове по местам жительства Назария Гусакова, его родственников и знакомых. Следствие устанавливает возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

27 июня правоохранители задержали близкого друга Назария Гусакова, который во время обысков пытался сбежать на авто, умышленно наехав на оперуполномоченного ДСР. Мужчина задержан, автомобиль на арестплощадке, продолжаются следственные действия по делу мошенничества.