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Друг Гусакова під час слідчих дій наїхав на правоохоронця, його затримали

Київ • УНН

 • 2274 перегляди

Правоохоронці затримали близького друга Назарія Гусакова, який під час обшуків намагався втекти на авто, умисно наїхавши на оперуповноваженого ДСР. Чоловіка затримано, автомобіль на арештмайданчику, тривають слідчі дії у справі шахрайства.

Друг Гусакова під час слідчих дій наїхав на правоохоронця, його затримали

Під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова, проти якого відкрили дві кримінальні справи, затримали його найкращого друга та довірену особу, який чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхавши на оперуповноваженого ДСР. Про це журналісту УНН повідомили в Нацполіції.

Деталі

Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова затримали його найкращого друга та довірену особу, який під час під час обшуків чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхав на оперуповноваженого ДСР та травмував його.

Чоловіка було затримано, а автомобіль відправлено на арештмайданчик.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України у доповіді президенту України Володимиру Зеленському вказав, що у справі Гусакова й можливих випадків шахрайства тривають перевірки, за якими вже виявлено низку результатів. Водночас найпершими темами у доповіді керівника МВС України були дії Нацгвардії, використання дронів та боротьба з російськими мафіозними осередками.

Правоохоронці повідомили про відкриття двох кримінальних справ щодо львів’янина Назарія Гусакова та організації збору коштів на лікування.

Сьогодні, 27 червня, поліція проводила обшуки у Києві та Львові за місцями проживання Назарія Гусакова, його родичів та знайомих. Слідство встановлює можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Національна гвардія України
Міністерство внутрішніх справ України
Володимир Зеленський
Львів
Київ
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