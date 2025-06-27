Друг Гусакова під час слідчих дій наїхав на правоохоронця, його затримали

Під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова, проти якого відкрили дві кримінальні справи, затримали його найкращого друга та довірену особу, який чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхавши на оперуповноваженого ДСР. Про це журналісту УНН повідомили в Нацполіції.

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Як повідомили в Нацполіції, правоохоронці під час слідчих дій у справі Назарія Гусакова затримали його найкращого друга та довірену особу, який під час під час обшуків чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхав на оперуповноваженого ДСР та травмував його.

Чоловіка було затримано, а автомобіль відправлено на арештмайданчик.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України у доповіді президенту України Володимиру Зеленському вказав, що у справі Гусакова й можливих випадків шахрайства тривають перевірки, за якими вже виявлено низку результатів. Водночас найпершими темами у доповіді керівника МВС України були дії Нацгвардії, використання дронів та боротьба з російськими мафіозними осередками.

Правоохоронці повідомили про відкриття двох кримінальних справ щодо львів’янина Назарія Гусакова та організації збору коштів на лікування.

Сьогодні, 27 червня, поліція проводила обшуки у Києві та Львові за місцями проживання Назарія Гусакова, його родичів та знайомих. Слідство встановлює можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.