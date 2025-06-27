Друг Гусакова во время следственных действий наехал на правоохранителя, его задержали

Во время следственных действий по делу Назария Гусакова, против которого открыли два уголовных дела, задержали его лучшего друга и доверенное лицо, который оказывал сопротивление и пытался скрыться на авто, умышленно наехав на оперуполномоченного ДСР. Об этом журналисту УНН сообщили в Нацполиции.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители во время следственных действий по делу Назария Гусакова задержали его лучшего друга и доверенное лицо, который во время обысков оказывал сопротивление и пытался скрыться на авто, умышленно наехал на оперуполномоченного ДСР и травмировал его.

Мужчина был задержан, а автомобиль отправлен на штрафплощадку.

Напомним

Министр внутренних дел Украины в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому указал, что по делу Гусакова и возможных случаев мошенничества продолжаются проверки, по которым уже выявлен ряд результатов. В то же время первыми темами в докладе руководителя МВД Украины были действия Нацгвардии, использование дронов и борьба с российскими мафиозными ячейками.

Правоохранители сообщили об открытии двух уголовных дел в отношении львовянина Назария Гусакова и организации сбора средств на лечение.

Сегодня, 27 июня, полиция проводила обыски в Киеве и Львове по местам жительства Назария Гусакова, его родственников и знакомых. Следствие устанавливает возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.