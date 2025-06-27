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Друг Гусакова во время следственных действий наехал на правоохранителя, его задержали

Киев • УНН

 • 2048 просмотра

Правоохранители задержали близкого друга Назария Гусакова, который во время обысков пытался скрыться на авто, умышленно наехав на оперуполномоченного ДСР. Мужчина задержан, автомобиль на арестплощадке, продолжаются следственные действия по делу о мошенничестве.

Друг Гусакова во время следственных действий наехал на правоохранителя, его задержали

Во время следственных действий по делу Назария Гусакова, против которого открыли два уголовных дела, задержали его лучшего друга и доверенное лицо, который оказывал сопротивление и пытался скрыться на авто, умышленно наехав на оперуполномоченного ДСР. Об этом журналисту УНН сообщили в Нацполиции.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители во время следственных действий по делу Назария Гусакова задержали его лучшего друга и доверенное лицо, который во время обысков оказывал сопротивление и пытался скрыться на авто, умышленно наехал на оперуполномоченного ДСР и травмировал его.

Мужчина был задержан, а автомобиль отправлен на штрафплощадку.

Напомним

Министр внутренних дел Украины в докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому указал, что по делу Гусакова и возможных случаев мошенничества продолжаются проверки, по которым уже выявлен ряд результатов. В то же время первыми темами в докладе руководителя МВД Украины были действия Нацгвардии, использование дронов и борьба с российскими мафиозными ячейками.

Правоохранители сообщили об открытии двух уголовных дел в отношении львовянина Назария Гусакова и организации сбора средств на лечение.

Сегодня, 27 июня, полиция проводила обыски в Киеве и Львове по местам жительства Назария Гусакова, его родственников и знакомых. Следствие устанавливает возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
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