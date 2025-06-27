Поліція прийшла з обшуками у справі збору коштів для Гусакова: що відомо

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову
06:15 • 15194 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 124508 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 108244 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 90788 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 110352 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 220062 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 91963 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 214634 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 74609 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 65343 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+24°
2.5м/с
41%
750мм
Популярнi новини
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу26 червня, 22:17 • 60531 перегляди
Анна Вінтур йде з посади головної редакторки Vogue, яку обіймала майже 40 років26 червня, 22:53 • 31968 перегляди
Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ27 червня, 00:28 • 84939 перегляди
Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року02:54 • 43904 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 55567 перегляди
Публікації
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 56907 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 124508 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 100287 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 220062 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 214634 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 73122 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 105915 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 78454 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 85642 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 74763 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

Поліція прийшла з обшуками у справі збору коштів для Гусакова: що відомо

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Поліція проводить обшуки у Києві та Львові за місцями проживання Назарія Гусакова, його родичів та знайомих. Слідство встановлює можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.

Поліція прийшла з обшуками у справі збору коштів для Гусакова: що відомо

Поліція проводить слідчі дії у справі щодо можливого шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у поліції, обшуки проходять у Києві та Львові - за місцями проживання Гусакова, а також його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

"Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів", - наголосили у поліції.

Слідчі дії проходять у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фахівці Департаменту кіберполіції, як вказано, аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій. 

Назарій Гусаков - смертельно хворий чоловік, якому треба допомога, чи шахрай-втікач: подробиці гучного скандалу23.06.25, 19:46 • 347845 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львів
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9