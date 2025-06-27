Поліція прийшла з обшуками у справі збору коштів для Гусакова: що відомо

Поліція проводить слідчі дії у справі щодо можливого шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

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Як повідомили у поліції, обшуки проходять у Києві та Львові - за місцями проживання Гусакова, а також його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

"Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів", - наголосили у поліції.

Слідчі дії проходять у межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Фахівці Департаменту кіберполіції, як вказано, аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. Водночас, працівники Державної служби фінансового моніторингу України перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій.

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