Полиция пришла с обысками по делу сбора средств для Гусакова: что известно

Полиция проводит следственные действия по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, обыски проходят в Киеве и Львове - по местам жительства Гусакова, а также его родственников, друзей и знакомых, чьи карты он использовал для сбора донатов на лечение.

"Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств", - подчеркнули в полиции.

Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Специалисты Департамента киберполиции, как указано, анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время, сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий.

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