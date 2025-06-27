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Полиция пришла с обысками по делу сбора средств для Гусакова: что известно

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Полиция проводит обыски в Киеве и Львове по местам жительства Назария Гусакова, его родственников и знакомых. Следствие устанавливает возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

Полиция пришла с обысками по делу сбора средств для Гусакова: что известно

Полиция проводит следственные действия по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в полиции, обыски проходят в Киеве и Львове - по местам жительства Гусакова, а также его родственников, друзей и знакомых, чьи карты он использовал для сбора донатов на лечение.

"Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств", - подчеркнули в полиции.

Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Специалисты Департамента киберполиции, как указано, анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время, сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий. 

Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23.06.25, 19:46 • 347820 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львов
Киев
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