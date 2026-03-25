Сбор средств для Гусакова - Генпрокурор сообщил о возвращении и изменении подозрения львовянина, обвинение просит домашний арест

Псевдосбор на лечение СМА: львовянину изменено подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемый в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение. Ему вручено уведомление об изменении подозрения - сообщил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования возросло количество потерпевших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Ранее в Офисе Генпрокурора указали, что под видом сбора средств на лечение СМА львовянин Назарий Гусаков обманул благотворителей на более чем 1,3 млн грн - он бесплатно получал необходимую терапию, а собранные средства тратил на собственные нужды, в частности азартные игры и инвестиции в криптовалюты. Ему было заочно объявлено подозрение в масштабном мошенничестве.

Детали дела

Как сообщил Генпрокурор, по данным следствия, мужчина организовал в социальных сетях и Telegram-каналах кампанию по сбору средств, заявляя о якобы критической потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА. В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал это лекарственное средство бесплатно за счет местного бюджета.

Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров.

"Вместе с тем следствие считает, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды", - отметил Кравченко.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильный телефон и флеш-накопители. Сейчас продолжается их дополнительное исследование.

"В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предполагается, что он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или следования в укрытие во время воздушной тревоги", - указал Кравченко.

Напомним

31-летнего львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией, подозревают в мошенничестве во время сбора средств на лечение. Пользователи соцсетей заметили расхождения в его отчетах, следы фотошопа на скринах и предполагают, что он завышал потребности в лекарствах, выводил деньги в крипту и тратил на азартные игры.

Правоохранители проводили проверки и устанавливали причастных и пострадавших лиц, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину в прошлом году.

Также правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение львовянина.

В прошлом году 24 июля после длительного отсутствия в публичном пространстве Назарий Гусаков вышел на связь. Он записал видеообращение из клиники в итальянском Милане, где, по его словам, проходил лечение. "Сегодня узнал, что офис генпрокурора хочет вручить мне подозрение. Я не скрываюсь от следствия и суда. Сообщаю свое физическое местонахождения. Это медицинское учреждение San Raffaele в Милане", – сказал Назарий на видео в соцсетях.

Полиция тем временем провела обыски в Киеве и Львове по местам его проживания и его родственников и знакомых, чтобы установить возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

Ранее УНН писал, что по делу о мошенничестве со сбором средств на лечение спинальной мышечной атрофии допрошено более 400 человек. Из 100 млн грн, собранных Назарием Гусаковым, 2 млн грн фигурируют в подозрении из-за отказа 337 потерпевших от претензий.