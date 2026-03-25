Сбор средств для Гусакова - Генпрокурор сообщил о возвращении и изменении подозрения львовянина, обвинение просит домашний арест

09:00 • 20260 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 49603 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 42383 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 45436 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 49815 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 35389 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 33391 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Эксклюзив
24 марта, 13:42 • 64458 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Эксклюзив
24 марта, 12:48 • 56573 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
24 марта, 12:22 • 20580 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto25 марта, 04:34 • 26027 просмотра
Иран хочет вести переговоры с США через Пенса, а не через Уиткоффа или Кушнера - СМИ05:05 • 11807 просмотра
США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны05:22 • 10078 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн06:19 • 25363 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны08:33 • 19872 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto10:45 • 390 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны10:00 • 9636 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы09:00 • 20266 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
24 марта, 18:45 • 43395 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 48379 просмотра
Сбор средств для Гусакова - Генпрокурор сообщил о возвращении и изменении подозрения львовянина, обвинение просит домашний арест

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

Подозреваемый вернулся в Украину, где ему вручили обновленное подозрение. Количество потерпевших возросло до 96 человек, а сумма ущерба до 2 млн грн.

По делу о псевдосборе на лечение СМА львовянину изменено подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщил в среду Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Псевдосбор на лечение СМА: львовянину изменено подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемый в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение. Ему вручено уведомление об изменении подозрения

- сообщил Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования возросло количество потерпевших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Ранее в Офисе Генпрокурора указали, что под видом сбора средств на лечение СМА львовянин Назарий Гусаков обманул благотворителей на более чем 1,3 млн грн - он бесплатно получал необходимую терапию, а собранные средства тратил на собственные нужды, в частности азартные игры и инвестиции в криптовалюты. Ему было заочно объявлено подозрение в масштабном мошенничестве.

Детали дела

Как сообщил Генпрокурор, по данным следствия, мужчина организовал в социальных сетях и Telegram-каналах кампанию по сбору средств, заявляя о якобы критической потребности в дорогостоящем препарате для лечения СМА. В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал это лекарственное средство бесплатно за счет местного бюджета.

Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров.

"Вместе с тем следствие считает, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды", - отметил Кравченко.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильный телефон и флеш-накопители. Сейчас продолжается их дополнительное исследование.

"В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предполагается, что он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или следования в укрытие во время воздушной тревоги", - указал Кравченко.

Сбор средств для Гусакова: Национальная полиция открыла два уголовных производства 22.06.25, 18:48 • 4210 просмотров

Напомним

31-летнего львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией, подозревают в мошенничестве во время сбора средств на лечение. Пользователи соцсетей заметили расхождения в его отчетах, следы фотошопа на скринах и предполагают, что он завышал потребности в лекарствах, выводил деньги в крипту и тратил на азартные игры.

Правоохранители проводили проверки и устанавливали причастных и пострадавших лиц, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину в прошлом году.

Также правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение львовянина.

В прошлом году 24 июля после длительного отсутствия в публичном пространстве Назарий Гусаков вышел на связь. Он записал видеообращение из клиники в итальянском Милане, где, по его словам, проходил лечение. "Сегодня узнал, что офис генпрокурора хочет вручить мне подозрение. Я не скрываюсь от следствия и суда. Сообщаю свое физическое местонахождения. Это медицинское учреждение San Raffaele в Милане", – сказал Назарий на видео в соцсетях.

Полиция тем временем провела обыски в Киеве и Львове по местам его проживания и его родственников и знакомых, чтобы установить возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

Ранее УНН писал, что по делу о мошенничестве со сбором средств на лечение спинальной мышечной атрофии допрошено более 400 человек. Из 100 млн грн, собранных Назарием Гусаковым, 2 млн грн фигурируют в подозрении из-за отказа 337 потерпевших от претензий.

Юлия Шрамко

