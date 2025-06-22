Сбор средств для Гусакова: Национальная полиция открыла два уголовных производства

Правоохранители сообщили об открытии двух уголовных дел в отношении львовянина Назария Гусакова и организации сбора средств на лечение.

Передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Сразу два уголовных дела открыто по сбору средств на лечение львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией (СМА).

Согласно информации Национальной полиции Украины, в настоящее время начато два уголовных производства по сбору средств для Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения СМА.

Указывается, что ранее в соцсетях и медиа активно распространяли информацию о критической потребности в лекарствах для Назария Гусакова - это способствовало привлечению широкой поддержки и средств. Впрочем, недавно пользователи соцсетей выразили обеспокоенность из-за отсутствия отчетности.

По данным МВД, было использовано не менее четырех финансовых учреждений и цифровых сервисов.

Напомним

УНН передавал, что по делу Гусакова устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Также стало известно, что Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.