Сбор средств для Гусакова: Национальная полиция открыла два уголовных производства

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
16:24 • 2242 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
15:59 • 11155 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
15:12 • 20343 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 42068 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 128326 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 120468 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 212632 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 126419 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 138401 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 280403 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
76%
745мм
Популярные новости
Сумщина разворачивает систему защиты от вражеских беспилотников - ОВА22 июня, 06:50 • 36774 просмотра
Украинский DeepStrike на территории рф в 15 раз превышает затраты на поражение - Сырский22 июня, 09:02 • 17402 просмотра
Скандал в Конча-Заспе: санаторий «Жовтень» могут отдать Кауфману - СМИ22 июня, 09:22 • 42259 просмотра
Фальшивая свадьба в парижском Диснейленде: британца арестовали за попытку «жениться» на 9-летней украинке12:44 • 13052 просмотра
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти13:42 • 77080 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 212632 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 280403 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 165327 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 214448 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 141425 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Энтони Альбанезе
Алексей Резников
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 51656 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 128329 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 57290 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 61646 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 68664 просмотра
Актуальное
Northrop Grumman B-2 Spirit
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета
Шахед-136

Сбор средств для Гусакова: Национальная полиция открыла два уголовных производства

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение львовянина Назария Гусакова, который заявлял о потребности в дорогостоящем препарате. Пользователи соцсетей выразили обеспокоенность из-за отсутствия отчетности, тогда как Гусаков покинул Украину.

Сбор средств для Гусакова: Национальная полиция открыла два уголовных производства

Правоохранители сообщили об открытии двух уголовных дел в отношении львовянина Назария Гусакова и организации сбора средств на лечение.

Передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Сразу два уголовных дела открыто по сбору средств на лечение львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией (СМА).

Согласно информации Национальной полиции Украины, в настоящее время начато два уголовных производства по сбору средств для Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения СМА.

Указывается, что ранее в соцсетях и медиа активно распространяли информацию о критической потребности в лекарствах для Назария Гусакова - это способствовало привлечению широкой поддержки и средств. Впрочем, недавно пользователи соцсетей выразили обеспокоенность из-за отсутствия отчетности.

По данным МВД, было использовано не менее четырех финансовых учреждений и цифровых сервисов.

Напомним

УНН передавал, что по делу Гусакова устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Также стало известно, что Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина
Львов
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9