Збір коштів для Гусакова - Генпрокурор повідомив про повернення і зміну підозри львів'янина, обвинувачення просить домашній арешт

Київ • УНН

 • 2802 перегляди

Підозрюваний повернувся в Україну, де йому вручили оновлену підозру. Кількість потерпілих зросла до 96 осіб, а сума збитків до 2 млн грн.

У справі про псевдозбір на лікування СМА львівʼянину змінено підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомив у середу Генпрокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Псевдозбір на лікування СМА: львівʼянину змінено підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваний у шахрайському зборі коштів нібито на лікування СМА повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування. Йому вручено повідомлення про зміну підозри

- повідомив Кравченко.

Як зазначив Генпрокурор, правова кваліфікація дій не змінилася, однак у ході розслідування зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб, а також збільшилася сума завданих збитків – з 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Раніше в Офісі Генпрокурора вказали, що під виглядом збору коштів на лікування СМА львівʼянин Назарій Гусаков ошукав доброчинців на понад 1,3 млн грн - він безплатно отримував необхідну терапію, а зібрані кошти витрачав на власні потреби, зокрема азартні ігри та інвестиції в криптовалюти. Йому було заочно оголошено підозру у масштабному шахрайстві.

Деталі справи

Як повідомив Генпрокурор, за даними слідства, чоловік організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно за рахунок місцевого бюджету.

Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.

"Разом із тим слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби", - зазначив Кравченко.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.

"До суду скеровано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Передбачається, що він зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги або прямування до укриття під час повітряної тривоги", - вказав Кравченко.

31-річного львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію, підозрюють у шахрайстві під час збору коштів на лікування. Користувачі соцмереж помітили розбіжності у його звітах, сліди фотошопу на скрінах та припускають, що він завищував потреби у ліках, виводив гроші у крипту та витрачав на азартні ігри.

Правоохоронці проводили перевірки та встановлювали причетних та постраждалих осіб, а також місце перебування Гусакова, який залишив Україну торік.

Також правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина.

Торік 24 липня після тривалої відсутності у публічному просторі Назарій Гусаков вийшов на зв'язок. Він записав відеозвернення з клініки в італійському Мілані, де, з його слів, проходив лікування. "Сьогодні дізнався, що офіс генпрокурора хоче вручити мені підозру. Я не ховаюсь від слідства та суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад San Raffaele у Мілані", – сказав Назарій на відео у соцмережах.

Поліція тим часом провела обшуки у Києві та Львові за місцями його проживання та його родичів і знайомих, аби встановити можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.

Раніше УНН писав, що у справі про шахрайство зі збором коштів на лікування спінальної м'язової атрофії допитано понад 400 осіб. З 100 млн грн, зібраних Назарієм Гусаковим, 2 млн грн фігурують у підозрі через відмову 337 потерпілих від претензій.

