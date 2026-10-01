Маск вернулся в команду Трампа: он возглавит один из проектов Пентагона - Axios
Киев • УНН
Илон Маск вместе с Палмером Лаки и Ньютом Гингричем возглавит Project Meridian Пентагона. Проект будет изучать будущие войны и технологии, необходимые США.
Основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink, генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc." и владелец социальной сети X Илон Маск снова будет работать с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
Вместе с основателем оборонной компании Anduril Industries Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей США Ньютом Гингричем он возглавит новое исследование Пентагона Project Meridian.
Данный проект представил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления на базе Корпуса морской пехоты в Квантико 30 сентября. Он отметил, что данное исследование должно определить, какими будут войны будущего и какие технологии и вооружения США необходимо разработать уже сейчас.
Дополнительно
В 2025 году Илон Маск был старшим советником президента США Дональда Трампа и де-факто возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE). В ноябре того же года, после скандала между Трампом и Маском, последний был уволен с должности.
Напомним
Социальные сети YouTube, TikTok, а также Instagram и Facebook отказались рекламировать документальный фильм об американском бизнесмене и богатейшем человеке в мире Илоне Маске.