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Маск вернулся в команду Трампа: он возглавит один из проектов Пентагона - Axios

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Илон Маск вместе с Палмером Лаки и Ньютом Гингричем возглавит Project Meridian Пентагона. Проект будет изучать будущие войны и технологии, необходимые США.

Маск вернулся в команду Трампа: он возглавит один из проектов Пентагона - Axios

Основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink, генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc." и владелец социальной сети X Илон Маск снова будет работать с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Вместе с основателем оборонной компании Anduril Industries Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей США Ньютом Гингричем он возглавит новое исследование Пентагона Project Meridian.

Данный проект представил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления на базе Корпуса морской пехоты в Квантико 30 сентября. Он отметил, что данное исследование должно определить, какими будут войны будущего и какие технологии и вооружения США необходимо разработать уже сейчас.

Дополнительно

В 2025 году Илон Маск был старшим советником президента США Дональда Трампа и де-факто возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE). В ноябре того же года, после скандала между Трампом и Маском, последний был уволен с должности.

Напомним

Социальные сети YouTube, TikTok, а также Instagram и Facebook отказались рекламировать документальный фильм об американском бизнесмене и богатейшем человеке в мире Илоне Маске.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Социальная сеть
Тесла, Инк.
Пит Хегсетх
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PayPal
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