Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями
Киев • УНН
Илон Маск отреагировал на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского предотвратить использование россиянами Starlink, назвав его "слюнявым имбецилом". Маск заявил, что Сикорский не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины.
Американский бизнесмен, основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company Илон Маск отреагировал на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Маска в соцсети "Х".
Подробности
Как сообщалось ранее, Радослав Сикорский призвал Илона Маска предотвратить использование россиянами Starlink для ударов по Украине. Он отметил: зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить бренду как самого Илона Маска, так и компаний и стартапов, основателем которых он является.
В ответ Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом".
Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины
Дополнительно
Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.
В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%19.01.26, 18:20 • 57456 просмотров