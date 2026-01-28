$42.960.17
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями

Киев • УНН

 • 1124 просмотра

Илон Маск отреагировал на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского предотвратить использование россиянами Starlink, назвав его "слюнявым имбецилом". Маск заявил, что Сикорский не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины.

Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями

Американский бизнесмен, основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company Илон Маск отреагировал на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Маска в соцсети "Х".

Подробности

Как сообщалось ранее, Радослав Сикорский призвал Илона Маска предотвратить использование россиянами Starlink для ударов по Украине. Он отметил: зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить бренду как самого Илона Маска, так и компаний и стартапов, основателем которых он является.

В ответ Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом".

Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины

- заявил он.

Дополнительно

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
