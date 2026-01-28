Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями

Американский бизнесмен, основатель компаний "SpaceX", "PayPal", Neuralink и The Boring Company Илон Маск отреагировал на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Маска в соцсети "Х".

Подробности

Как сообщалось ранее, Радослав Сикорский призвал Илона Маска предотвратить использование россиянами Starlink для ударов по Украине. Он отметил: зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить бренду как самого Илона Маска, так и компаний и стартапов, основателем которых он является.

В ответ Маск назвал Сикорского "слюнявым имбецилом".

Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины - заявил он.

Дополнительно

Недавно украинские специалисты обнаружили терминал Starlink на борту сбитого российского беспилотника БМ-35. Это позволяет операторам управлять аппаратом на больших расстояниях, делая его почти неуязвимым для РЭБ.

В то же время интеграция спутниковой связи SpaceX в конструкцию дрона позволяет операторам управлять аппаратом в режиме реального времени на огромных расстояниях. Главная проблема заключается в том, что такие беспилотники становятся почти неуязвимыми для стандартных средств радиоэлектронной борьбы.

"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%